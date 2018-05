Sicilia | sindacati inquilini | subito rilancio edilizia abitativa pubblica

Porti : confermato sciopero 72 ore in Sicilia - sindacati 'Da C&T atteggiamento di sfida' (2) : (AdnKronos) - I sindacati ribadiscono che "l’autoproduzione è un'attività tipica portuale e deve essere praticata all’interno di regole ben precise che, allo stato attuale, risultano essere disattese". E aggiungono: "C'è un atteggiamento di sfida e di forzatura delle norme che abbiamo registrato anc

Porti : confermato sciopero 72 ore in Sicilia - sindacati 'Da C&T atteggiamento di sfida' : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - Filt Cgil, Fit Cisl e UiltrasPorti Siciliane confermano lo sciopero dei lavoratori portuali di 72 ore indetto dal 26 al 28 maggio e rispediscono al mittente le polemiche sollevate dalla compagnia di navigazione Siremar-Caronte&Tourist. "Ai tavoli abbiamo dimostrato dis

Sicilia : stabilizzazione Asu - sinergia fra sindacati e Regione : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - Un "lavoro comune" fra sindacati e assessorato regionale al Lavoro per arrivare a "una proposta unitaria di modifica della legge regionale 8 del 2017 che possa consentire di chiudere la vergognosa pagina di tutto il precariato, anche per i lavoratori Asu". E' il risult

Esso : Femca Sicilia - vendita a Sonatrach imboscata ai sindacati (2) : (AdnKronos) - Un'operazione che ha "ignorato e calpestato le basi delle relazioni fra parti sociali e datoriali" e alla quale, evidenzia la Femca, si aggiunge una "ulteriore beffa: la scelta dei vertici della Sonatrach di incontrare ieri i sindaci di Melilli e di Augusta, prima ancora di confrontars

Esso : Femca Sicilia - vendita a Sonatrach imboscata ai sindacati : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "La vendita da parte di Esso della raffineria di Augusta e dei depositi logistici di Palermo, Augusta e Napoli alla Sonatrach, è frutto di un’imboscata tesa alle organizzazioni sindacali e a svariate centinaia di lavoratori". Lo affermano il segretario generale Femca C

Sicilia : sindacati - rinnovo contratto regionali non può più essere rimandato : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Non è più possibile rimandare il rinnovo del contratto dei regionali in Sicilia, l'unico contratto dell'intera pubblica amministrazione italiana non ancora sottoscritto. Buona parte dei fondi sono stati stanziati nel bilancio della Regione, quindi adesso chiediamo di e

Sicilia : sindacati a governo - insediare cda Riscossione : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Le segreterie regionali e il coordinamento aziendale di Fisac Cgil, Falcri, Silcea Sinfub/Snalec e Ugl Credito tornano a sollecitare il governo regionale ad avviare "tutte le iniziative utili per velocizzare l’insediamento del nuovo cda di Riscossione Sicilia, a partir

Sicilia : forestali in piazza l'11 aprile - sindacati 'Servono più risorse' : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - Lavoratori forestali Siciliani, dei consorzi di bonifica, dell’Esa e dell’ex Aras scenderanno in piazza mercoledì 11 aprile, a Palermo, per la manifestazione regionale organizzata da Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil regionali. Il corteo partirà alle 10 da piazza Marina e

Sicilia : sindacati autonomi a Musumeci - no a dichiarazioni senza riscontro : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - "Il Sadirs e i Cobas, i sindacati autonomi più rappresentativi tra i lavoratori regionali, contano insieme circa 400 dirigenti sindacali in tutta la Sicilia. Come si fa, includendo gli altri quattro sindacati del comparto, ad arrivare a 2.600? E perché sulla legge 104 s

Sicilia : Riscossione - sindacati chiedono a governo nomina nuovo cda : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "Il mancato insediamento del nuovo cda di Riscossione Sicilia sta provocando il blocco di tutte le attività non ordinarie della società. Chiediamo a tutti i soggetti che hanno potere in merito di rendere operativa la nomina dei componenti designati con il mandato di far

Sicilia : Riscossione - sindacati chiedono a governo nomina nuovo cda (2) : (AdnKronos) - Fisac Cgil, Snalec Sinfub, Ugl credito e Unisin ricordano inoltre di avere denunciato "negli ultimi due anni discrezionalità nella gestione della società su incarichi, gestione delle missioni, accordi sottoscritti e non rispettati sul salario ai dipendenti. Su ciò – sottolineano- regis

Sicilia : Ircac-Crias - sindacati chiedono audizione in Commissione Bilancio Ars : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - L'ipotesi, contenuta in finanziaria, di accorpamento di Ircac e Crias in un solo ente preoccupati i sindacati che hanno chiesto "un incontro urgente" alla Commissione Bilancio dell'Ars, presieduta da Riccardo Savona, alla presenza del presidente della Regione Siciliana

Sanità : Fp Cgil - in Sicilia clima d'incertezza - subito confronto con sindacati (2) : (AdnKronos) - In evidenza anche "la mancanza di direttive alle aziende sanitarie che - afferma la Fp Cgil - continuano ad operare in modo assolutamente difforme tra loro e senza regole, creando discrepanze di trattamenti e insoddisfazione tra gli operatori". E aggiunge: "Da un lato l’assessore alla