Si lancia da un cavalcavia sulla A13 | travolto da un tir Autista sotto choc | code e

Uomo si lancia da un cavalcavia sull'A13 : morto sul colpo. Caos per ore in autostrada : Un Uomo di 67 anni ha lasciato la sua auto proprio a ridosso di un cavalcavia sull'A13 e si è gettato nel vuoto, centrando ancora prima di impattare col terreno un autoarticolato con rimorchio che in ...

Si lancia da cavalcavia A13 - travolto : ANSA, - BOLOGNA, 22 MAG - Aveva 67 anni l'uomo che questa mattina attorno alle 6.30 si è lanciato da un cavalcavia sull'autostrada A13 Bologna-Padova, tra le uscite di Bologna Interporto e Altedo. ...

Abruzzo : lancia la figlia dal cavalcavia - poi la segue : È successo domenica 20 maggio, un uomo ha lanciato la figlia di dieci anni da un viadotto, un volo di quaranta metri . I testimoni riferiscono che la figlia è caduta senza lanciare neanche un grido, come se fosse già addormentata. Le indagini non escludono che il padre le abbai somministrato un sonnifero prima di spingerla. Dopo ore ad urlare scuse, l’uomo si è gettato nel vuoto lungo le strade del fondovalle di Alento (Abruzzo). La tragedia ...

Chieti - lancia la figlia dal cavalcavia e si suicida. Il sindaco ricostruisce la tragedia : “Il corpo della bimba a terra. Noi impotenti” : La figlia gettata dal cavalcavia dal padre, che dopo 7 ore in cui rimane sul precipizio del viadotto si butta. Poche ore prima la madre della ragazzina e compagna dell’uomo precipita dal quarto piano, probabilmente spinta da lui. Che la accompagna al pronto soccorso, fornisce false generalità e se va con la figlia. A ricostruire quanto avvenuto sul cavalcavia dell’A14 è Antonio Luciani, sindaco di Francavilla al Mare (Chieti) che in ...

Francavilla - lancia la figlia da un cavalcavia e si suicida : La trattativa è andata avanti per ore nel pomeriggio di domenica 20 maggio, ma il dramma si è già consumato. Per ore Fausto Filippone, 49 anni, manager dell’azienda di abbigliamento Brioni, ha chiesto scusa per aver lanciato da un viadotto della A14 a Francavilla la figlia di dieci anni, Ludovica. Per ore lui è rimasto aggrappato alle reti esterne della protezione autostradale. Vana è stata però la mediazione dei carabinieri. Erano le venti ...

Fausto Filippone (49 anni) ha gettato da un CAVALCAVIA dell'A14 la figlia della convivente, Ludovica (12 anni) per poi buttarsi. Stessa sorte ha provocato alla compagna.

