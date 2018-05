Si intrufola in casa di un’anziana e vive di nascosto per cinque mesi nella mansarda

Paura per Rihanna - stalker si intrufola nella sua casa : arrestato - : Un 26enne è riuscito a entrare nell'abitazione di Los Angeles della pop star e ci è rimasto 12 ore prima di essere sorpreso e arrestato . La cantante per fortuna era assente

