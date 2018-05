Serie A | torna il pubblico allo stadio | mai così tanti spettatori dal 2013

IL SEGRETO - FERNANDO MESA TORNA A PUENTE VIEJO / Il cattivo della Serie farà tremare la città! : FERNANDO MESA, uno dei personaggi più crudeli de "Il SEGRETO", sta per fare il suo ritorno a PUENTE VIEJO. Ecco tutte le anticipazioni sul suo ingresso nella trama e sul passato che...(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:08:00 GMT)

Serie A - Lazio-Inter 2-3 : i nerazzurri tornano in Champions League! Icardi e Vecino ribaltano nel finale : L’Inter tornerà a giocare la Champions League dopo addirittura sei anni di assenza. I nerazzurri hanno sconfitto la Lazio per 3-2 nel match valido per la 38^ giornata della Serie: allo Stadio Olimpico andava in scena un vero e proprio spareggio, i nerazzurri erano obbligati a vincere per tornare nell’Europa che conta mentre ai biancocelesti bastava un pareggio. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno confezionato una rimonta inattesa ...

Il Parma torna in Serie A : Dopo l'incubo del fallimento, il Parma dopo tre anni torna in Serie A. I ducali vincono l'ultima in trasferta a La Spezia e finiscono a pari punti col Frosinone, ma premiati dalla differenza reti ...

Hazzard ritornano in tv i fratelli Duke : 9 curiosità sulla Serie regina degli anni Ottanta : La mitica Contea di Hazzard, il goffo Governatore Boss Hogg accompagnato dal fido sceriffo Rosco P.Coltrane, la sensuale Daisy Duke, il burbero Zio Jesse, gli scaltri Bo e Luke e poi lei, la Dodge Charger RT del 1969, livrea total orange e bandiera dei “sudisti” disegnata sul tetto, la vera protagonista degli oltre 147 episodi di Hazzard, la serie tv che ha incollato ai primi teleschermi a colori milioni di giovani telespettatori in tutto il ...

PROBABILI FORMAZIONI / Roma Juventus : Higuain torna titolare. Diretta tv - orario e ultime notizie live Serie A : PROBABILI FORMAZIONI Roma Juventus: Diretta tv, orario e ultime notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita di Serie A. Le mosse di Di Francesco e Allegri(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 15:12:00 GMT)

Serie C Vicenza - esonerato Lerda. Torna Zanini : Vicenza - E' ufficiale l'esonero di Franco Lerda in casa Vicenza : all'allenatore di Fossano è costata la sconfitta sul campo dell'Albinoleffe, al suo posto è stato richiamato sulla panchina ...

Piccole donne torna in tv : dopo film e cartoni ecco la Serie tv con Jessica Fletcher e Albus Silente : Un romanzo di formazione, la storia di quattro ragazze che diventano donne con, sullo sfondo, un paese dilaniato dalla Guerra di Secessione: questa la storia in poche parole di Piccole donne, nuova serie tv che riprende una vicenda già immortalata più volte da cinema e televisione (anche con l’animazione). Da venerdì 11 maggio, alle 21.15, su Sky Uno HD arriva la sua ultima versione, una miniserie in tre episodi prodotta da BBC One e ...

CATCH-22 - George Clooney torna in tv e gira la Serie in Italia : Quella tra George Clooney e l’Italia è ormai una lunga storia d’amore. È qui, infatti, che ha preso casa e ha deciso di sposarsi con Amal Alamuddin. Ed è sempre qui che, quando possibile, ama lavorare. Basti pensare, per esempio, a The American (film del 2010 diretto da Anton Corbijn) che l’ha visto protagonista su un set allestito in Abruzzo (per dare un supporto economico alla regione colpita dal terremoto). A maggio invece ...