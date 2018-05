Serie A | spettatori record nell' ultima giornata

Serie A - torna il pubblico allo stadio : mai così tanti spettatori dal 2013 : Exploit per le presenze negli stadi della Serie A: la stagione 2017/18 gli spettatori sono saliti del 10.3%. L'articolo Serie A, torna il pubblico allo stadio: mai così tanti spettatori dal 2013 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Spettatori Serie A 2017-2018 : all'Inter lo scudetto delle presenze : Anche se il campionato non l'ha vinto e la Champions non è ancora cosa fatta, la squadra di Spalletti ha già in bacheca una coppa: quella per le presenze allo stadio. La società nerazzurra è infatti ...

Classifica spettatori Serie B - sul podio un sorpasso in vista Video : Mancano poche partite per delineare in maniera definitiva la Classifica della media degli #spettatori presenti negli stadi della serie B. In testa resiste il Bari con più di 16.000 spettatori In testa a questa speciale graduatoria troviamo sempre il Bari che, con i suoi 16.010 spettatori, non potra' essere raggiunto da nessun altro club, potendo contare sull'attaccamento dei propri tifosi e sulla volata per la promozione diretta o la zona play ...

Serie C rovente - più spettatori a Lecce che in A : eppure c'è chi si lamenta : Siamo davvero all'assurdo. lamentarsi oppure criticare oppure ancora definire "tifoseria da tastieristi" una delle piazze più calde della Serie C è da ignoranti (nel senso che si ignorano i numeri storici) ed incompetenti. Da tifosi a giornalisti, in tanti in questi giorni (e nei giorni precedenti al match) hanno parlato di Lecce - Fondi come una gara in cui ci si aspettava più affluenza. eppure Lecce - Fondi è stato il match più seguito del ...

Serie A - turno da record allo stadio : mai così tanti spettatori nelle ultime tre stagioni : La Serie A TIM 2017/2018 stabilisce il nuovo record stagionale relativo alle presenze allo stadio. L'articolo Serie A, turno da record allo stadio: mai così tanti spettatori nelle ultime tre stagioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Serie Che Dio Ci Aiuti : una fiction indispensabile per i telespettatori Video : È passato un anno dalla messa in onda [Video] sul piccolo schermo della quarta stagione della serie televisiva #che dio ci Aiuti, che vede protagonista l'attrice Elena Sofia Ricci. Bisogna sottolineare che il pubblico sente la mancanza di questa indispensabile serie televisiva che nel corso degli anni si è rivelata un prodotto vincente. I fan sperano di avere nei prossimi mesi notizie ufficiali riguardo all'inizio delle riprese della confermata ...