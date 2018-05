Serie A | record di spettatori | media 32mila a partita

Serie A - spettatori record nell'ultima giornata : La Serie A 2017/2018 stabilisce il nuovo record stagionale relativo alle presenze negli stadi. Oltre 321mila tifosi hanno assistito alle gare dell'ultima giornata di Campionato, 32.189 a partita, ...

Serie A - Sampdoria-Napoli 0-2 : Milik e Albiol gol - è record di punti : GENOVA - Voleva il record, Sarri . Superare gli 86 punti della scorsa stagione. Da questa sera, il Napoli , ne ha 88. Tanti, ma purtroppo per gli azzurri inutili ai fini della vittoria dello scudetto. ...

Tennis - Masters1000 Madrid 2018 : INCREDIBILE - Rafael Nadal ha perso! Thiem firma l’impresa della vita e interrompe una Serie record : Anche Rafael Nadal ha il suo incubo: l’austriaco Dominic Thiem ha interrotto la striscia di 50 set consecutivi vinti dall’iberico su terra rossa e lo ha estromesso nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Madrid. Thiem aveva eliminato Nadal anche nella scorsa edizione degli Internazionali d’Italia, e nel novello tabellone capitolino i due potrebbero incrociarsi molto presto. A Roma lo scorso anno nei quarti di finale ...

Dark Polo Gang – La Serie - record di visualizzazioni per Tony Effe e compagni : “Non è che fai le cose per arrivare secondo o terzo. Le fai per arrivare primo” questo il mantra di Tony Effe nome d’arte di Nicolò Rapisarda che insieme a Arturo Bruni (Dark Side), Dylan Thomas Cerulli (Dark Pyrex o Principe Pyrex), Umberto Violo (Dark Wayne o Wayne Santana) e Luke Barker (Sick Luke) compone la Dark Polo Gang, band simbolo del trap in Italia. E primi su TimVision ci sono arrivati anche con la serie tv che racconta il ...

Serie C - incredibile record da 74 punti che fa discutere : mai successo prima : La Serie C è giunta all'ultima gara del campionato regolare e si cominciano a tirare le somme di una stagione che è stata senza dubbio emozionante, avvincente ma anche molto deludente sotto l'aspetto organizzativo (continui cambi di orari, numerose trasferte vietate, squadre senza stadi, eccetera). Adesso la Serie C ha un nuovo record di punti. Negli ultimi anni, da quando è stata introdotto il nuovo format con tre gironi a divisione unica, un ...

Empoli in Serie A - che spettacolo : gol e record - meglio dell'era Sarri : L'arrivo in solitaria, fuga da tempo annunciata a chilometri dal traguardo, è la metafora che meglio si presta per chi ama il ciclismo quasi quanto il calcio. Lui è Aurelio Andreazzoli , allenatore ...

I Simpson da record : sono la Serie tv di prima serata più longeva della tv USA! (video) : 636. Questo è il numero "magico" che permetterà a I Simpson di entrare, ancora di più, nella storia della televisione americana.Domenica sera la Fox negli USA (in Italia prossimamente su Italia 1 che la trasmette in prima tv) I Simpson raggiungeranno il 636° superando così Gunsmoke, che deteneva finora il record, ferma a 653 episodi.prosegui la letturaI Simpson da record: sono la serie tv di prima serata più longeva della tv USA! (video) ...

Serie C - Catania- Trapani - prevendita pazzesca : proiezione da record Video : #Catania- Trapani è il big match del prossimo turno di #Serie C. Una gara d'altri tempi, che presentera' certamente un colpo d'occhio impressionante al Massimino, con tantissimi spettatori che vorranno assistere alla gara dal vivo, nonostante la diretta televisiva. Al momento, il record di spettatori stagionale in Serie C appartiene al Lecce [Video], con 16.838 tifosi presenti al Via del mare nel match proprio contro il Catania. In questo caso, ...

Serie A - Inter-Cagliari 4-0 : Icardi da record : Terzo posto per i nerazzurri, gol numero 25 in campionato per il capitano. In gol anche Cancelo, Brozovic e Perisic