Serie A | Malagò | ' Mi aspetto maggior condivisione nelle scelte | anche sui diritti tv'

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malagò : «Il 22 maggio verrà presa una decisione» : Solo Milan e Sampdoria si sono presentati all'assemblea della Lega Serie A in programma oggi alle 15, andata a vuoto come era previsto. Un epilogo atteso sin da quando l'assemblea è stata convocata una settimana fa, al solo scopo di far scattare - come previsto dallo statuto a partire dalla terza assemblea elettiva - la maggioranza semplice per il rinnovo delle cariche in quella in programma il 22 maggio, quando fra l'altro scadr&a...

Malagò : “sciopero Serie B sarebbe mossa azzardata” : “Blocco dei campionati per sciopero e rischio commissariamento? La parola sciopero, in questo contesto del Paese, mi sembra fuori luogo. Sconsiglierei di farlo perché mi sembra una mossa molto azzardata”. E’ il pensiero espresso dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, riferendosi alle minacce del presidente della Lega di B, Mauro Balata, di bloccare il campionato di B in seguito alla decisione di introdurre le seconde squadre ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malagò : «Aspettare risposta al ricorso Mediapro è da incoscienti» : «Se c'è il rischio che almeno la prima giornata del prossimo campionato si debba seguire alla radio come un tempo? Sinceramente no, non penso ci sia questo rischio reale, però credo che nell'assemblea del 22 maggio si debba prendere con coraggio una decisione. Decisione che io mi auguro sia all'unanimità o la più ampia possibile». Lo ha dichiarato il presidente del Coni, nonché commissario dell...

Malagò : “Figc? Coinvolgere Serie a per non ripetere errori passato” : “Se c’è la volontà di fare una assemblea elettiva, ora più che mai la serie A deve essere rappresentata, altrimenti si torna a fare l’errore del passato”. Lo dice il presidente del Coni e commissario della Lega di serie A, Giovanni Malagò, commentando le ultime novità relative alla Figc con Lega nazionale dilettanti, Lega Pro, Associazione calciatori e arbitri pronti a chiedere nuove elezioni e candidare l’ex ...

Figc : Malagò - Serie A va coinvolta : Secondo il capo dello sport italiano, il percorso di riformeavviate dal commissario della Figc Roberto Fabbricini andràproseguirà: 'È giusto che si vada avanti, se poi chi arrivaritiene giusto ...

Malagò : 'Figc? La Serie A deve essere rappresentata' : Ci siamo salutati, peraltro all'Olimpico c'era una formidabile trasversalita' politica e un colpo d'occhio che e' stato uno spot per il nostro calcio'.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Decisione Tribunale entro mercoledì - Malagò preoccupato : Fra lunedi' e mercoledi' il Tribunale di Milano dira' se rispetta o meno le regole il bando di Mediapro, contestato da Sky che ne ha ottenuto la sospensione d'urgenza il 16 aprile. Il giudice Claudio Marangoni in mattinata si e' riservato la Decisione dopo l'udienza di due ore con le parti, a tratti «animata» per dirla con uno dei circa venti legali presenti. E' quindi possibile, ma non scontato, che lo scenario sia più chiaro ...

Serie C - Malagò : «A giorni via libera alle squadre B» : TORINO - Juventus B contro Torino B . In futuro ci sarà probabilmente un altro derby oltre a quelli della Serie A e della Primavera. Andrà in scena in Serie C . L'ha confermato Giovanni Malagò , il ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malagò a Sportitalia : «Preoccupato? Non si può rischiare» : Giovanni Malagò, presidente del Coni e attuale commissario della Lega Serie A, ha concesso una lunga intervista a Labirinto, contenitore di approfondimento a cura di Piero Giannico in onda sulle frequenze di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 225 della piattaforma Sky). “Preoccupato per la vicenda dei Diritti tv: &e...

Balata : “su mercato estivo Serie B vuole seguire indicazioni Malagò” : Lega di serie B come Lega di serie A per quanto riguarda la data di chiusura del calciomercato estivo. Nell’Assemblea che si è svolta a Milano il presidente Mauro Balata ha posto il tema ai suoi club ricevendo unanime consenso: “Ho chiesto all’Assemblea di seguire la decisione presa dal commissario della Lega di serie A e presidente del Coni, Giovanni Malagò sulla data di chiusura del mercato estivo anticipata per la serie A e ...

Balata : "Su mercato estivo Serie B vuole seguire Malagò" : Lega di Serie B come Lega di Serie A per quanto riguarda la data di chiusura del calciomercato estivo. Nell'Assemblea che si è svolta a Milano il presidente Mauro Balata ha posto il tema ai suoi club ...

Malagò : “Serie A campionato più bello e thriller del mondo” : “Juve Napoli? Finalmente abbiamo il campionato più attraente e thrilling del mondo, è coinvolta tutta la Serie A e questa è una nota di merito. Tutta Europa ce lo invidia”. Lo ha detto il presidente del Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò, commentando la giornata di campionato che ha visto il Napoli vincere in casa della Juventus riaprendo la lotta scudetto. “Il Napoli aveva un risultato solo -l’analisi ...

