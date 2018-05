Serie A | 2 turni stop al laziale Patric

Basket - Playoff Serie A 2018 : Avellino - campo squalificato per due turni in attesa del ricorso. Gara-2 a rischio : Non è un bel momento per la Sidigas Avellino. La sconfitta di ieri sera contro la Dolomiti Energia Trentino rischia di avere conseguenze più gravi del previsto. Gli irpini hanno perso il fattore campo nella Serie di quarti di finale ed ora devono inseguire; oggi, ancora, è arrivata la decisione del giudice sportivo che ha inflitto ad Avellino la squalifica del palazzetto per due turni. La decisione è arrivata in seguito alle intemperanze del ...