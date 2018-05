Sergio Mattarella | l' irritazione e lo stop | ' Giuseppe Conte è troppo debole'

Giuseppe Conte non sarà premier : Sergio Mattarella non è convinto : Nubi dense sul nascente Governo gialloverde. Il nome di Giuseppe Conte non convince il Quirinale. Il nome proposto come premier

Matteo Salvini dopo l'incontro con Sergio Mattarella : 'Prima gli italiani - l'Europa non deve preoccuparsi' : Adesso partiamo, siamo vogliosi di far crescere l'economia del Paese. All'estero - ha aggiunto - non hanno nulla da temere perché l'Italia crescerà'. Dunque, dal cuore della politica italiana, dal ...

Governo - Sergio Mattarella convoca Lega e M5s al Quirinale : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ripreso nel pomeriggio le consultazioni per formare un Governo. Alle 17:30 la deLegazione del Movimento 5 Stelle è giunta al Colle, seguita dopo ...

Governo - il dubbio di Lega e M5s su Sergio Mattarella : 'Non è detto che accetti' : Sia Matteo Salvini sia Luigi Di Maio si dicono ottimisti: la squadra di Governo c'è, l'intesa sul premier pure. Ma restano i grossi dubbi su Sergio Mattarella : il presidente oggi riceverà al ...

Il giorno più lungo di Sergio Mattarella : c'è da valutare premier e ministri : Sarà dunque con il premier incaricato che il Presidente vaglierà la lista dei ministri, con una particolare attenzione ai dicasteri di Esteri, Interni, Difesa ed Economia, senza preclusioni ...

Per Sergio Mattarella nessun pacchetto chiuso : Coloro che si pongono tormentate domande su come si comporterà Sergio Mattarella quando saliranno a Colle Salvini e Di Maio, possono trovare facile risposta a ogni dubbio consultando un semplice manuale di diritto costituzionale, ove viene spiegato l'articolo 92 della Costituzione: "Il presidente della Repubblica nomina il presidente del consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri".Non c'è nessuna dietrologia o ...

Governo - Paolo Becchi svela l'asso nella manica di Sergio Mattarella : senza accordo - chi farà premier : 'Come può uno scoglio arginare il mare?'. In effetti anche lo scoglio di domani, l' indicazione al Quirinale del premier del primo Governo gialloverde da parte di Di Maio e Salvini, forse verrà in ...

Dagospia - 'il nome del premier comunicato stasera da Di Maio e Casaleggio a Matteo Salvini. E Sergio Mattarella...' : Un flash, su Dagospia . Una soffiata sul nome del premier . Su Dago si legge: 'Il nome del premier è a conoscenza di Davide Casaleggio e Luigi Di Maio e sarà comunicato a Matteo Salvini stasera', ...

Sergio Mattarella ha scelto il Ministro dell’Economia : Salvatore Rossi : Se il Governo pentastellato si farà, sarà sotto tutela del Quirinale. A quanto trapela nei palazzi della politica, Sergio Mattarella

Sergio Mattarella è la vera preoccupazione di Matteo Salvini : un rapporto iniziato male - e ora... : Oggi riprenderanno i contatti Di Maio-Salvini per chiudere la partita sul futuro premier. I leader lavorano su una rosa di 3-4 nomi, graditi ai Cinquestelle senza essere organici al Movimento: ...

Sergio Mattarella si impone - un tecnico verso il ministero dell'Economia : in pole c'è Salvatore Rossi : Le indiscrezioni sui ministri del nascente governo Lega-M5s si rincorrono vorticose. E una di queste indica che, alla fine, la spunterà Sergio Mattarella . Si parla del ministero dell'Economia, per il quale il Quirinale avrebbe chiesto , o meglio, imposto, un tecnico. E tecnico, stando alle ultime voci, sarà. Il nome sarebbe quello di Salvatore Rossi , direttore generale di ...

Governo Lega-M5S - Sergio Mattarella : tecnici nei ministeri-chiave : Lunedì Matteo Salvini e Luigi Di Maio saliranno al Quirinale per illustrare a Sergio Mattarella la versione definitiva del contratto di Governo e presentare al capo dello Stato il presidente del ...

Sergio Mattarella disintegrato da Giuliano Ferrara : 'Se al posto del triste notaio ci fosse Giuliano Amato...' : Sul nascente governo Lega-M5s, Giuliano Ferrara spende parole durissime. Estreme. 'Che quello incombente sia un governo osceno, extra e anticostituzionale nelle premesse, carico inoltre di ideuzze ...

Sergio Mattarella non parla più di governo di tregua - non vuole accordi frettolosi tra Di Maio e Salvini : Non vuole forzature, non vuole accelerare i tempi. Sergio Mattarella vuole che all'accordo, se ci sarà, si arrivi in modo sereno e naturale. Certamente, il presidente della Repubblica ha ancora in ...