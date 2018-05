Sequestra la ex e la tortura per una notte

meteoweb.eu

(Di martedì 22 maggio 2018) Napoli, 22 mag. (Adnkronos) –l’ex compagna nella sua abitazione per unaintera seviziandola e aggredendola a colpi di martello alla testa. M. A., 32enne nato a Teano (Caserta), è stato quindi arrestato per tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate dai carabinieri della stazione di Vairano Scalo, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura sammaritana.LE INDAGINI – Le indagini sono scattate a seguito della denuncia presentata dalla vittima, una giovane domiciliata a Vairano Scalo. Secondo quanto riferito dalla ragazza, dopo la fine della lunga relazione sentimentale con l’indagato, lo scorso 4 maggio è stata condotta con la forza nel suo domicilio dove è stata costretta a permanere contro la sua volontà per l’intera, venendo privata del ...