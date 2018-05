Se lo scenario italiano diventa sfuocato : Il legame conflittuale tra spread e politica non è nuovo, ma la pagina che si sta scrivendo in queste ore eccezionali richiede una comprensione diversa.La storia dello spread, il...

Trattativa Stato-mafia - Scanzi : “Sentenza che avrà ripercussioni su scenario storico e politico italiano” : “La sentenza sulla Trattativa Stato-mafia? E’ stata pronunciata in 7 minuti, ma potrà avere ripercussioni storiche”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso della trasmissione Otto e Mezzo, su La7. “Di fatto la sentenza” – continua – “ci dice che in Italia la fine della Prima Repubblica e l’inizio della Seconda Repubblica sono andate in maniera un po’ diversa dalla veicolazione ufficiale. E’ una sentenza ...