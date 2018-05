Scuola : Veneto - in classe si studierà la storia dell’emigrazione dei veneti : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) – In tutte le scuole di ogni ordine e grado del Veneto si studierà la storia dell’emigrazione veneta. Lo prevede il protocollo di intesa tra Regione Veneto, Ufficio scolastico regionale e le sette associazioni venete per l’emigrazione: a partire dal prossimo anno scolastico ad insegnanti e studenti saranno proposti interventi di approfondimento, incontri con i testimoni e lezioni di storia per ...

Scuola : Veneto - in classe si studierà la storia dell’emigrazione dei veneti (2) : (AdnKronos) – ‘E’ giusto che i giovani conoscano l’entità, le cause e ciò che ha prodotto il fenomeno migratorio in Veneto tra Otto e Novecento ‘ dichiara l’assessore regionale all’istruzione Elena Donazzan ‘ nonchè come i diversi paesi hanno affrontato il tema delle migrazioni. E’ una pagina di storia spesso ignorata, che invece ha generato grandi cambiamenti sociali, culturali e anche ...

Scuola : Donazzan (Veneto) - rischia di non ripartire a settembre : Venezia, 10 mag. (AdnKronos) - “Ieri, durante la seduta della IX Commissione ‘Istruzione, lavoro, ricerca e innovazione’ della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ho sollevato nuovamente il problema che sta interessando migliaia di docenti in possesso del solo diploma magistrale: ho

Scuola : assessore veneto incontra presidio di protesta maestre precarie e genitori : Venezia, 3 mag. (AdnKronos) - Solidarietà alle insegnanti precarie e alle famiglie in protesta a Padova è stata espressa anche dall’assessore regionale all’Istruzione, Elena Donazzan. L’assessore, incontrando il presidio delle manifestanti davanti alla prefettura di Padova, ha confermato l’attenzion

Teatro : Regione Veneto finanzia Scuola di formazione Stabile del Veneto : Venezia, 26 apr. (AdnKronos) - La Regione Veneto sosterrà il Teatro Stabile del Veneto anche investendo nella formazione teatrale e artistica dei giovani. Con la firma odierna al Teatro Goldoni di Venezia tra l’Assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità Elena Donazzan e

Scuola : Donazzan - le academy del Veneto ancora una volta al top (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “I buoni risultati degli Its academy del Veneto ora vanno confermati e migliorati anche immaginando nuove strade - conclude l’assessore - Ad esempio, sostenendo l’apprendistato di terzo livello che consente ai giovani corsisti di frequentare le lezioni con un contratto in

Scuola : Donazzan - le academy del Veneto ancora una volta al top (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nella classifica Indire-Miur 2018 la regione che si avvicina di più al Veneto è la Lombardia con 11 corsi premiati su 26, quindi poco più del 40%. Buon piazzamento anche dell’Emilia Romagna, con 4 corsi tra i primi 10 nazionali (il Veneto ne ha 3), che però vede complessi

Scuola : Donazzan - le academy del Veneto ancora una volta al top : Venezia, 17 apr. (AdnKronos) - En plein degli Istituti Tecnici Superiori-academy del Veneto: nel 2018 i corsi promossi dalle Fondazioni venete fanno incetta dei fondi premiali messi a bilancio dal Ministero della pubblica istruzione sul Veneto per le migliori garanzie offerte di formazione e lavoro

Scuola : Donazzan - le academy del Veneto ancora una volta al top : Venezia, 17 apr. (AdnKronos) – En plein degli Istituti Tecnici Superiori-academy del Veneto: nel 2018 i corsi promossi dalle Fondazioni venete fanno incetta dei fondi premiali messi a bilancio dal Ministero della pubblica istruzione sul Veneto per le migliori garanzie offerte di formazione e lavoro. In media l’82,5 per cento dei diplomati nelle academy per super-tecnici ha trovato occupazione entro un anno, con punte che superano ...

Scuola : Donazzan - in Veneto piano d'azione per aprire le porte del futuro ai giovani (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Alle 11.45 seguirà la tavola rotonda, moderata da Cristina Zaggia, con Laura Parenti dell’Ufficio scolastico territoriale di Verona, Anna Maria Pastorelli, dirigente del liceo Celio-Roccati di Rovigo, Giorgio Sbrissa, presidente di Enaip Veneto, Enrica Scopel, direttrice

Scuola : Donazzan - in Veneto piano d'azione per aprire le porte del futuro ai giovani : Venezia, 11 apr. (AdnKronos) - La Regione Veneto ha un proprio modello di orientamento alla Scuola o al lavoro. Venerdì 13 aprile, a villa Cordellina di Montecchio Maggiore, l’assessore regionale Elena Donazzan illustra agli operatori del settore la strategia regionale e le prospettive del sistema d