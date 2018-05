SCUOLA Lega-M5s | tutte le contraddizioni di un programma a zero proposte

Farah racconta il suo incubo : 'Legata al letto per 8 ore. Ora voglio tornare a SCUOLA' : Ero prigioniera, isolata dal mondo. Solo dopo settimane sono riuscita a rubare il cellulare a una zia e chiedere aiuto. Penso a chi non c'è riuscita". E il pensiero vola immediatamente a Sana , l'...

Farah racconta il suo incubo: "Legata al letto per 8 ore. Ora voglio tornare a scuola" Parla la pakistana rapita a Verona e portata in patria per abortire con la forza. Il pensiero al fidanzato, a chi l'ha salvata e a chi, come Sana, non ce l'ha fatta.

SCUOLA - Contratto Lega-M5S : doccia fredda per i docenti precari : Nella versione definitiva del programma ultimato dai due raggruppamenti politici cui sta per essere affidato l'esecutivo, viene riportata la seguente formulazione: "Particolare attenzione dovrà essere ...

Governo : Malpezzi - da M5S-Lega nessuna soluzione concreta su SCUOLA : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Nel contratto di Governo tra Lega e M5S la voce scuola sembra trovare ispirazione più dall’esigenza di riempire un’altra casella piuttosto che dalla volontà di elaborare un progetto meditato sul futuro dell’istruzione. E’ evidente l’intento di strizzare l’occhio ai docenti, ma non c’è altro di concreto. Le due forze che in questi mesi hanno gettato benzina sul ...

Lega ed M5s continuano ad limare la bozza del loro Contratto di governo. Ma la voce "SCUOLA" si rivela del tutto inadeguata e priva di proposte.

Polizia : educare i giovani alla legalità - a SCUOLA 'Il mio diario' : 'Vogliamo avvicinare i ragazzi al tema della legalità, del rispetto delle regole, e vogliamo farlo cominciando dai più piccoli'. Il capo della Polizia, prefetto Franco Gabrielli, ha presentato così ...

Pensioni e SCUOLA - contratto M5S-Lega apre a quota 100 e 41 anni di servizio : Il contratto di governo M5S-Lega apre a quota 100 e 41 anni di servizio, ma per il sindacato Anief non basta: docenti e Ata svolgono lavori usuranti. La novità è inserita a pagina 26 del contratto di ...

Lega alunna in una casetta di legno : il prof la stupra a SCUOLA : L'avrebbe condotta con uno stratagemma in una casetta di legno. Poi l'avrebbe Legata mani e piedi e stuprata, costringendola a un rapporto sessuale. La vittima non aveva neppure 14 anni. Sono questi i particolari raccapriccianti di uno degli episodi che la procura di Reggio Emilia contesta ad un tecnino-insegnante di 65 anni che operava in un istituto reggiano. L'uomo è stato arrestato a marzo e ora la sua posizione sembra aggravarsi. Le ...

La proposta di legge del leghista Arrigoni sui Vaccini punta ad evitare l'esclusione scolastica di molti bambini dai 0 ai 6 anni. La Lega vuole rivedere i punti del decreto Lorenzin

Sembra che il mondo della Scuola stia vedendo la fine di un'era. Importanti cambiamenti sono all'orizzonte e ed il possibile accordo tra Lega e M5S per il nuovo esecutivo si presenta come foriero di novità. Prima di tutto, come riportato dall'Huffington Post italiano, la chiamata diretta diverrà a breve solo un ricordo.

"Aboliamo i vaccini obbligatori per l'iscrizione a SCUOLA" proposta di legge della Lega : È a rischio il decreto Lorenzin con il quale si obbligano i bambini che frequentano il nido e la scuola dell’infanzia a vaccinarsi per avere accesso agli istituti scolastici. Il senatore...

Secondo Davide Faraone (PD), noto esponente politico ed ex delfino di Matteo Renzi in Sicilia, ben presto tutti i docenti rimpiangeranno la Buona Scuola; a partire dall'assunzione di massa del 2015. In qual periodo, ricordiamo, i docenti precari immessi in ruolo (ma deportati al nord) furono ben 180mila.

FERMO, CROLLA TETTO di una Scuola pochi minuti prima dell'ingresso degli studenti in aula: tragedia sfiorata questa mattina all'Istituto TECNICO Montan. Nessun ferito, accertamenti in corso.

Alcune indiscrezioni sul programma Lega-M5S per la Scuola sono circolate attraverso "Il Messaggero" e "Il Corriere". Pare che i due schieramenti, secondo quanto riportato, stiano puntanto su alcuni punti ben definiti: il maestro unico, il concorso su base regionale e il no al pendolarismo dei docenti. In realtà sono punti dei programmi dei due partiti,