Scontro social Di Battista-Saviano

Andrea Damante-Guendalina Canessa : botte da orbi sui social : un putiferio. Fan increduli - se le sono dette di tutti i colori davanti a migliaia di utenti. Uno Scontro così non si era mai visto : tutta la vicenda e le loro parole : Il social come un ring. Da una parte Andrea Damante, nell’altro angolo, la sfidante Guendalina Canessa. botte da orbi, come si direbbe. Solo verbali, certo, ma la sfida ha tenuto incollati moltissimi fan ai rispettivi profili dei loro beniamini. Sì, perché continua a far discutere la fine della storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo la bufera online sui presunti tradimenti di lui e l’affondo di lei ...

Scontro social tra Simona Ventura ed Heather Parisi : Tra Simona Ventura e Heather Parisi è in corso unos contro socia, il fatto nasce all’interno della giuria di “Amici”, per divergenze di vedute sul cantante Biondo, ma il dissidio ha preso il sopravvento sui social, con toni fuori luogo, come nel caso di Laura Chiatti, che ha appoggiato Simona Ventura. Heather Parisi aveva accusato Simona Ventura di aver fomentato odio contro di lei e contro la famiglia dopo aver diffuso una notizia falsa. ...

Un viaggio di ricerca antropologica Occhisulmondo a Parigi per indagare il dramma dello Scontro sociale fra culture diverse : ... la piéce viene ricollocata ai nostri giorni, e Venezia diventa Europa, che al momento rappresenta il centro dell'economia occidentale che viene attaccata da una cultura 'mora'. Una cultura che va a ...

“Ha avuto un incidente”. Ballando con le stelle - paura per il concorrente. La foto sui social mostra i segni del violento Scontro e preoccupa i fan. E Milly Carlucci spiega : ”Un bel guaio” : La tredicesima edizione di Ballando con le stelle è iniziata sabato 10 marzo 2018 in prima serata su Rai 1. Confermati nella conduzione Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli, così come tutti i giurati e gli opinionisti dell’edizione precedente, a cui si aggiunge la presenza di Robozao, robot che si cimenta nella danza ed è protagonista di alcune gag comiche. Il cast dell’edizione 2018 è un mix di personaggi ...

'Buono l'agnello con le patate' - è Scontro social tra Bracconieri e Rita Dalla Chiesa : scontro social tra Fabrizio Bracconieri e Rita Dalla Chiesa. L'ex ragazzo della Terza C non è nuovo a provocazioni sul web ma questa volta ha fatto arrabbiare la sua cara amica conduttrice. Bracconeri ...