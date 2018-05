Sclerosi multipla | si indaga su una possibile causa

Erbe aromatiche - teatro e info contro la Sclerosi multipla : Il 29 maggio, dalle 20.30 al teatro Brancaccio di Roma, andrà in scena lo spettacolo 'Liberi tutti… di immaginare e costruire un mondo libero dalla sm', con la partecipazione di Lorella Cuccarini, ...

Erbe aromatiche - teatro e info contro la Sclerosi multipla : Roma, 22 mag. (AdnKronos Salute) – Erbe aromatiche vendute in 600 piazze italiane, sabato e domenica, per sostenere la ricerca. Ma anche uno spettacolo teatrale in collaborazione con ’30 ore per la vita’, un party, un convegno scientifico con 200 ricercatori e la campagna di informazione #SMuoviti. Sono queste alcune iniziative nel calendario dell’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) per la Settimana contro la ...

Sclerosi multipla - da accesso a servizi a Registro : le richieste Aism : Roma, 22 mag. , AdnKronos Salute, - Più diritti e sostegno per i 118 mila italiani con Sclerosi multipla. L'Aism, l'associazione nazionale dedicata alla lotta a questa malattia, ha elencato - a Roma ...

Sclerosi multipla - da accesso a servizi a Registro : le richieste Aism : Roma, 22 mag. (AdnKronos Salute) – Più diritti e sostegno per i 118 mila italiani con Sclerosi multipla. L’Aism, l’associazione nazionale dedicata alla lotta a questa malattia, ha elencato – a Roma nel corso della presentazione del Barometro 2108, che fotografa la realtà della malattia – le richieste alle Istituzioni alla vigilia della Settimana nazionale, in calendario dal 26 maggio al 3 giugno. ...

Oltre 118 mila italiani con Sclerosi multipla : +3.400 l’anno : Roma, 22 mag. (AdnKronos Salute) – Sono Oltre 118 mila le persone che in Italia vivono con la sclerosi multipla. Un dato in crescita: sono infatti 3.400 le diagnosi in più ogni anno. La scoperta della malattia avviene prevalentemente tra i 20 e i 40 anni, con un nuovo caso ogni 3 ore. Le donne si ammalano 2 volte di più degli uomini, i giovani sono quasi 60 mila. Il costo medio annuo per la persona con sclerosi multipla è di circa 45 mila ...

Georgette Polizzi è affetta da Sclerosi multipla e i suoi fan lottano con lei : 'Una grande donna - un esempio' : ... persone che fanno sport e persone che non riescono più a camminare ma sapete cosa vi dico?!? IO FARÒ PARTE DELLA CATEGORIA PERSONE CHE CE LA FARANNO!! Io spaccheró il mondo perché amo la vita oltre ...

Sclerosi multipla : in Italia un nuovo caso ogni tre ore : Sono oltre 118mila le persone che in Italia vivono con la Sclerosi Multipla, e ogni tre ore nel nostro paese c’è una nuova diagnosi. Lo hanno sottolineato gli esperti dell’Aism, l’associazione Italiana Sclerosi Multipla, presentando il barometro sulla malattia alla vigilia della settimana nazionale, che quest’anno coincide con i 50 anni di vita dell’associazione. Secondo il documento la maggior parte dei nuovi casi ...

Georgette Polizzi - l'ex concorrente di 'Temptation Island' rivela : 'Ho la Sclerosi multipla - ma non mollo' : persone che fanno sport e persone che non riescono più a camminare ma sapete cosa vi dico?!? IO FARÒ PARTE DELLA CATEGORIA PERSONE CHE CE LA FARANNO!! Io spaccherò il mondo perché amo la vita oltre ...

Georgette svela la sua malattia in un video : ha Sclerosi multipla Video : E' un periodo buio per Georgette Polizzi, l'ex concorrente di uno dei reality show estivi più ti di Canale 5 [Video], 'Temptation Island'. La fidanzata di Davide Tresse è uscita dall'ospedale circa una settimana fa e ha fatto ritorno a casa. Malgrado le dimissioni, Georgette non guarira' totalmente dalla sua malattia: è affetta dalla sclerosi multipla. Scopriamo tutti i nuovi dettagli in merito che sono stati rivelati dalla diretta ...

