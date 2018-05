Scienza e comunicazione | giornalisti e sanità a confronto su medicina | salute

meteoweb.eu

: RT @MNFoodScience: Davide Ederle @DNAyx di @ANBiotec parla della paura nei confronti degli #OGM in #Italia Durante la rassegna stampa di @… - DNAyx : RT @MNFoodScience: Davide Ederle @DNAyx di @ANBiotec parla della paura nei confronti degli #OGM in #Italia Durante la rassegna stampa di @… - antonio475317 : @FlavioPicolli @dario16564 @antoniogolfari @muletto1975 @Tommasolabate Una pseudocura inventata da un laureato in s… - pytoos : Maggio 2018: Bike4Truce al Parco di Villa Sabucchi a #Pescara per la decima edizione di Scienza under 18 Pescara, r… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Mercoledì 23 maggio, alle ore 15.30, presso l’Aula Mediterraneo del padiglione H dell’A.O.R.N. Antonio Cardarelli, il mondo dellae del giornalismo si confronteranno analizzando il rapporto trae sistema dell’informazione. Il seminario formativo dal titolo “Informazione e. Lascientifica ai tempi della networked society”, organizzato dal Consorzio Ro.Ma. in collaborazione con AssoStampa Napoli Nord, patrocinato dall’UNICEF Campania, sarà moderato da Ettore Nardi, giornalista e Segretario del comitato regionale UNICEF e vedrà in apertura le relazioni di Ciro Verdoliva Direttore Generale dell’A.O.R.N. Antonio Cardarelli, Domenico Falco Vice-Presidente dell’Ordine deidella Regione Campania e Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania e Margherita Dini Ciacci Presidente di UNICEF Campania. A ...