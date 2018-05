Scelta M5S-Lega per Giuseppe Conte | FT | proposto come premier un principiante della

Meloni : FdI per Scelta non è con M5S : 23.42 "Gli italiani hanno scelto il centrodedestra. Il premier dovrebbe essere di centrodestra. Nessuno ci ha consultato, ma noi per scelta non saremo con i Cinque stelle". Lo afferma Giorgia Meloni. Sull'invito di Salvini di entrare nel governo: "Ho letto che gli farebbe piacere. Questo sentimento non è stato accompagnato da gesti in questo senso". "Mattarella è stato reticente nel dare l'incarico a un esponente del centrodedestra. Forse ...

Lega-M5s - domani il premier Conte - Spadafora o Roventini Salvimaio - cosa influenza la Scelta : Il Presidente del Consiglio del governo Lega-M5s non sarà Silvio Berlusconi. Malgrado la boutade del Cavaliere recentemente riabilitato, è piuttosto difficile che il Presidente Sergio Mattarella gli conferisca l'incarico, e che soprattutto Matteo Salvini e Luigi Di Maio finiscano per indicarlo. Segui su affaritaliani.it

Governo - Lega e iscritti M5s dicono sì al contratto/ Di Maio e Salvini - domani incontro per Scelta premier : Governo, il contratto M5s-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 23:18:00 GMT)

Governo M5S-Lega - il silenzio di Mattarella : cosa c'è dietro la Scelta del Quirinale : Sergio Mattarella osserva con attenzione, silenzio e grande prudenza quello che sta accadendo. Consapevole, si dice sul Colle, che ogni sua parola rischierebbe di aggravare la situazione. L' ...

Salvini : «Intesa con M5S o si vota» Di Maio : Scelta tra coraggio e paura Conti e migranti - monito Ue all’Italia : Ennesimo incontro in serata tra il leader della Lega e il capo politico del M5S. Salvini: «Io ho la coscienza pulita perché stiamo lavorando al massimo: vediamo se c'è programma forte». Il Financial Times: «Roma apre le porte a moderni barbari». Di Maio: «Eurocrati, come vi permettete?»

Mattarella a M5s e Lega : “Scelta premier spetta al Colle”/ Meloni : “Dovevamo contestare la sua decisione” : Mattarella attende da Salvini e Di Maio il contratto di governo e i nomi dei ministri Lega-M5s: Capo dello Stato traccia perimetro: "non sono un notaio, come Einaudi con Pella nel '53%" (Pubblicato il Sun, 13 May 2018 16:50:00 GMT)

Governo - il discorso di Mattarella che mette in guardia Lega e M5S : “Su Scelta del premier Einaudi usò in pieno le sue prerogative” : “Cercando sempre leale sintonia con il Governo e il Parlamento, Luigi Einaudi si servì in pieno delle prerogative attribuite al suo ufficio ogni volta che lo ritenne necessario”. E’ un passaggio dell’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Dogliani. “Fu il caso illuminante del potere di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo le elezioni del 1953 per la quale non ritenne di avvalersi ...

Lombardia : Violi (M5s) - Gibelli per cda Fnm Scelta discutibile : Milano, 26 apr. (AdnKronos) – “In Fnm attendevamo da anni, insieme ai pendolari, un segnale di radicale discontinuità con il passato. Al contrario la proposta di riconferma a presidente del cda di Gibelli prova la volontà di Fontana di anestetizzare il trasporto pubblico locale e restare nel perimetro fallimentare tracciato da Maroni. E’ una scelta discutibile perché opposta alla richiesta dei cittadini di far ripartire da zero ...

È alta tensione M5S-Lega. Di Maio : Scelta in settimana : Se vi dirà di no è perché vuole fare il premier, e allora non sa stare al mondo", ha detto ancora Salvini durante un incontro con la stampa a Catania. "Vogliamo un governo che rispecchi il voto degli ...

Governo : a Casellati mandato esplorativo. È alta tensione M5S-Lega. Di Maio : Scelta in settimana : Se vi dirà di no è perché vuole fare il premier, e allora non sa stare al mondo", ha detto ancora Salvini durante un incontro con la stampa a Catania. " Vogliamo un Governo che rispecchi il voto ...

Diritto Autore - Battelli (M5S) : «Stop al monopolio Siae - sì a libertà di Scelta» : «L'obiettivo del lavoro parlamentare è lavorare per i cittadini italiani, impegnandosi a fondo ad ogni livello per portare avanti quelle battaglie che giudichiamo sacrosante. Per questo ho deciso di presentare subito, ancor prima dell'inizio dei lavori di questa legislatura, la proposta di legge - debitamente rivista - per migliorare e liberalizzare il settore dei diritti d'Autore. Un tema che ha biso...

Lombardia : De Rosa (M5s) - Cattaneo all’Ambiente Scelta che preoccupa : Milano, 30 mar. (AdnKronos) – “Per chi, come noi, vorrebbe una Lombardia capace di mettere l’ambiente al primo posto, apprendere della nomina di Raffaele Cattaneo ad assessore dell’Ambiente suscita quantomeno qualche perplessità”. Così Massimo De Rosa, portavoce in Consiglio regionale della Lombardia per il Movimento Cinquestelle.Il riferimento è ad alcune politiche promosse durante la presidenza di Cattaneo al ...