Scambia l' acido solforico per bagnoschiuma | 13enne in ospedale dopo la doccia

Varese : Scambia bottiglie e fa doccia con acido solforico - ragazzino ustionato : Milano, 22 mag. (AdnKronos) - Ospite insieme al padre in casa di amici, un ragazzino ha deciso di farsi una doccia , ma ha utilizzato una bottiglia contenente acido solforico scambia ndola per bagnoschiuma e riportando ustioni su svariate parti del corpo. E' accaduto ieri sera a Comabbio, comune del v

Firenze - Scambia passanti per scippatori e gli versa addosso l’acido : 49enne arrestata : La donna ha aggredito due uomini in strada provocandogli gravi ustioni e sostenendo che volevano derubarla ma tutti gli accertamenti svolti dai carabinieri l'hanno smentita. Era lei ad essere in stato confusionale forse per l'abuso di alcol.Continua a leggere