Sbk – Il Team Aruba it Racing-Ducati a Donington per il sesto appuntamento della stagione

(Di martedì 22 maggio 2018) Il.itper ilround del Campionato Mondiale Superbike Reduce da due podi in altrettante gare ad Imola, il.itè pronto ad affrontare ilround stagionale del Campionato Mondiale Superbike, che questa settimana farà tappa a(Regno Unito). Sullo storico tracciato del Leicestershire, che nel 1988 ha ospitato la prima gara in assoluto del mondiale delle derivate di serie, Chaz Davies è ancora alla ricerca del primo successo in Superbike, mentre Marco Melandri può vantare due vittorie, anche se l’ultima risale al 2012: per entrambi, in vista del giro di boa del campionato, l’obiettivo prefissato è di battere i principali rivali in classifica ed accorciare le distanze. Michael Ruben Rinaldi, in progressiva crescita e due volte settimo ad Imola, sarà nuovamente in pista con i colori ...