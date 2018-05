Savona | via ai percorsi turistici pedonali e al giardino degli agrumi al Priamar

Milano. Opera permanente di Claudia Losi sulla scuola di via Savona : È stata inaugurata nell’ambito del Fuorisalone “Dove sei? Dove abiti?”, l’ Opera di Claudia Losi creata con e per i bambini

Al via il lungo Weekend del 25 Aprile con tanti eventi da non perdere in Provincia di Savona : ... ed occasione per sottolineare, festeggiare e riconquistare i valori della Resistenza antifascista, sui quali è basata la Costituzione della nostra Repubblica, mettendo insieme concerti, spettacoli, ...