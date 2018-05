Saviano | gli Arco Iris in scena con ' Tutta colpa del dna' al carcere di Nisida

Blastingnews

: RT @PgGrilli: #Fanucci ( Pd )si indigna per “il dramma personale dei disoccupati” Vorrei ricordare all’indignato che gli ultimi governi son… - nando_saviano : RT @PgGrilli: #Fanucci ( Pd )si indigna per “il dramma personale dei disoccupati” Vorrei ricordare all’indignato che gli ultimi governi son… - nando_saviano : RT @24zampe: Gli animalisti di @LAVonlus e @mvbrambilla: “Il Presidente Sergio Mattarella @Quirinale e il nuovo governo @matteosalvinimi @l… - saviano_lucia : RT @MolininiN: Se chiudo gli occhi - allora mi scaldo ad un amore antico. Hino Sojo #PoesiePerPaese/Giappone #VentagliDiParole Modiglia… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Una giornata trascorsa alminorile diquella dello scorso 9 maggio 2018 per gli attori della compagnia 'Gli' di. Il gruppo ha aderito al gemellaggio della struttura penitenziaria con la rassegna teatrale 'Premio Carmine Mensorio - Citta' diVIDEO', promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Sommese con la collaborazione del direttore artistico e gestore del Teatro Giovanni Palladoro. La commedia 'del Dna' tratta in modo ironico senza tratti sentimentali uno degli argomenti più controversi e discussi del momento: quelli del omosessualita' e dell'omofobia. Il testo è stato scritto da Pietro Coppola, inanche come attore, per la regia di Pellegrino Pacchiano. La compagnia teatrale ha con piacere aderito al progetto delminorile diper portare un momento di gioia, spensieratezza e ...