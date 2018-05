Sarri verso il no allo Zenit | pronta la panchina del Chelsea | tutti i dettagli

calcioweb.eu

: Mercato, Conte-Chelsea al capolinea: Sarri sempre più verso Londra [news aggiornata alle 11:24] - repubblica : Mercato, Conte-Chelsea al capolinea: Sarri sempre più verso Londra [news aggiornata alle 11:24] - giusmo1 : Mercato, Conte-Chelsea al capolinea: Sarri sempre più verso Londra - MatteoPedrosi : Conferme su conferme: ADL sta facendo di tutto per portare @MrAncelotti a #Napoli! Seguiranno aggiornamenti nei pro… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Sono ore caldissime per il futuro del tecnico Maurizio, l’addio di con il Napoli sembra ormai inevitabile dopo il botta e risposta delle ultime ore. Il club azzurro ha disputato una stagione entusiasmante nonostante la mancata vittoria dello scudetto, il gioco espresso dalla dalla squadra ha attirato l’attenzione delle big. Nelle ultime ore è arrivata un’offerta molto importante da parte dello, l’allenatore non sembra però orientato ad accettare, sta infatti aspettando ladel. Al capolinea l’avventura di Antonio Conte con il Blues, il tecnico potrebbe prendersi un anno sabbatico, il sostituto dovrebbe essere proprio Maurizio. LEGGI ANCHE –> Calciomercato Napoli, Simone Inzaghi per il post-: il tecnico si porta Milinkovic-Savic, altri due colpi clamorosi per una squadra da sogno FOTO L'articolo ...