Sara Ramirez e Scott Speedman tornano in Grey’s Anatomy 15? Primi rumors sulla nuova

(Di martedì 22 maggio 2018) Dopo il finale della quattordicesima stagione con doppio matrimonio e gravidanza a sorpresa, Grey's15 debutterà a settembre su ABC senza due volti storici come quelli dih Drew e Jessica Capshaw ma col ritorno di Kim Raver, interprete di Teddy Altman, che rientra nel cast come personaggio regolare.Il matrimonio di April e Matthew e la gravidanza di Teddy tornata a Seattle sono state le vere sorprese del finale di stagione. Se la Kepner uscirà di scena, però, la Altman è destinata a portare scompiglio nella vita di Owen e della sua ex moglie Amelia. A incuriosire i fan, poi, è stata anche la partenza di Arizona per New York con tanto di ritorno di fiamma con Callie.Dopo ha lasciato la serie a sorpresa al termine della dodicesima stagione,non si è più vista in Grey's, pur essendo spesso menzionata da Arizona prima per questioni legate alla ...