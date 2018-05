Sanità : Venezia - 200 fischietti per proteggere medici - infermieri da aggressioni utenza (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - In ambienti maggiormente critici il fischietto potrà anche essere appeso al collo mediante un “laccetto” personalizzato e fornito di sgancio rapido di sicurezza per rendendone più facile l’utilizzo da parte dell’operatore. "Le aggressioni aumentano e rispetto al passato i

Sanità : Venezia - 200 fischietti per proteggere medici - infermieri da aggressioni utenza : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) – Si va dalle aggressioni verbali alle spinte, dagli schiaffi ai pugni, e ad avere la peggio è sempre il personale medico e sanitario: 23 i casi registrati nel 2016, aumentati a 45 nel 2017. Un trend che si rispecchia purtroppo anche in ambito nazionale quello registrato dall’Ulss4 ‘Veneto orientale”, la quale oggi presenta un progetto sperimentale volto a gestire proprio gli episodi di ...

Sanità : Venezia - 200 fischietti per proteggere medici - infermieri da aggressioni utenza (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – In ambienti maggiormente critici il fischietto potrà anche essere appeso al collo mediante un ‘laccetto” personalizzato e fornito di sgancio rapido di sicurezza per rendendone più facile l’utilizzo da parte dell’operatore. “Le aggressioni aumentano e rispetto al passato il personale è molto più attento nel segnalare i vari casi ‘ ha aggiunto la dottoressa Carolina ...

