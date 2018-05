Sanità | Venezia | 200 fischietti per proteggere medici | infermieri da aggressioni utenza

meteoweb.eu

: RT @mattinodipadova: Sanità, i gioielli veneti fanno gola a big e fondi - Regione - Il Mattino di Padova - nuova_venezia : RT @mattinodipadova: Sanità, i gioielli veneti fanno gola a big e fondi - Regione - Il Mattino di Padova - e2f2ab15db2043b : @renatobrunetta @forza_italia Un suo confratello liberale tal Renato Altissimo,fu ministro sanità quando si registr… - FerfraHemp : RT @LucaTeolato: I Nas hanno sequestrato all’Ini 5mila cartelle cliniche: sospetta truffa al Ssr, dieci indagati per falso e truffa. Lo rac… -

(Di martedì 22 maggio 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – In ambienti maggiormente critici il fischietto potrà anche essere appeso al collo mediante un ‘laccetto” personalizzato e fornito di sgancio rapido di sicurezza per rendendone più facile l’utilizzo da parte dell’operatore. “Leaumentano e rispetto al passato il personale è molto più attento nel segnalare i vari casi ‘ ha aggiunto la dottoressa Carolina Prevaldi che ha coordinato il progetto per la sicurezza del personale -. Il tutto s’inserisce nel quadro del rischio clinico perché l’operatore offeso verbalmente o fisicamente diventa un pericolo per tutti gli altri pazienti, che curerà in condizioni psicofisiche non più di serenità”.Già nel 2016 l’Ulss4 si è attivata sul fronte sicurezza del personale, recependo la raccomandazione con cui Ministero dalla Salute (n.8 ...