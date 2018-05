Samsung ancora all’attacco di Apple con un nuovo video

Samsung Galaxy Tab S3 aggiornamento Android Oreo iniziato : non ancora in Italia : iniziato il rilascio dell’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per i Samsung Galaxy Tab S3, ma al momento il nuovo firmware non è ancora disponibile in Italia.Dallo scorso febbraio 2018 sappiamo con certezza che Samsung stava lavorando alla release finale dell’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per il suo tablet top di gamma Galaxy Tab S3 (sia versione Wifi che LTE 4G).Sembra che ci siano voluti circa 3 mesi per il rilascio ufficiale ...

Samsung Galaxy S9 : ancora guai in vista? Le cose da sapere per i clienti : Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus, per forza di cose, tornano molte volte al centro delle speculazioni mediatiche. E' noto quanto clamore possa eventualmente suscitare un problema di un telefono che costa così tanto, ma è anche vero si assiste a notizie la cui diffusione si allarga a macchia d'olio e che poi finiscono in una bolla di sapone. Potere di speculazioni mediatiche, finalizzate a far più rumore possibile, considerata quanto alta sia ...

Samsung lancia il nuovo sensore ISOCELL Slim 3P9 per foto ancora più vivide : Samsung presenta il nuovo sensore fotografico ISOCELL Slim 3P9 in grado di fornire immagini più vivide anche in scarse condizioni di illuminazione. L'articolo Samsung lancia il nuovo sensore ISOCELL Slim 3P9 per foto ancora più vivide proviene da TuttoAndroid.

Non ancora pronto Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : aggiornamento rimandato : Slitta ancora per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Oreo 8.0. Un percorso sicuramente tormentato e pieno di ostacoli quello che avvicenderà l'ex top di gamma 2016 all'ultima major-release dell'OS mobile concepito dal colosso di Mountain View. A parlare è nuovamente la divisione turca del produttore asiatico, che interviene per la terza volta, andando a correggere ancora il tiro circa i tempi di rilascio ...

Galaxy X niente da fare - la scienza non lo permette ancora - ma Samsung non molla - : ... poiché il motivo di questo continuo slittamento di uscita da parte del Galaxy X , questo il nome che tutti avevano dato al device, , ci viene offerto proprio dalla scienza, non esiste infatti una ...