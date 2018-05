Sam Smith è il fan numero uno di Brandon Flynn e l’ultimo post lo dimostra

Sam Smith : il dolcissimo tributo del fidanzato Brandon Flynn per il compleanno del cantante : <3 The post Sam Smith: il dolcissimo tributo del fidanzato Brandon Flynn per il compleanno del cantante appeared first on News Mtv Italia.

Primi indizi sul secondo album di Niall Horan - non ci saranno esperienze personali : “Sam Smith mi ha dato l’ispirazione” : Il secondo album di Niall Horan è già in cantiere? Dopo il successo di Flicker, il cantante irlandese sembra aver già le idee chiare sul prossimo album di inediti! In una recente intervista alla rivista Coup De Main, Niall ha svelato alcuni indizi sul prossimo progetto discografico. Ancora nulla di certo, ma il cantante sembra avere già una pista e aver trovato l'ispirazione giusta da seguire. Innanzitutto, Niall ha ribadito il primo disco ...

Sam Smith : è uscito il nuovo video di "Pray" girato sul Lago di Como : Sam loves Italy <3

Sam Smith : ecco la probabile scaletta dei concerti di Milano e Verona : The Thrill of it All Tour sta arrivando!

Sam Smith è pazzo di un album di Britney Spears di qualche anno fa : Siamo certi che se dovessimo domandare a Sam Smith la top 10 dei suoi dischi preferiti ci sarebbe “Blackout” di Britney Spears. via GIPHY Il cantante di “Too Good at Goodbyes” ha postato un’Instagram Storie nella quale ha dichiarato tutto il suo amore per questo vecchio album di Britney: si tratta di uno screenshot con scritto “uno dei migliori album di tutti i tempi. Senza dubbio”. Sam Smith praises ...

Sam Smith : è uscita una versione inedita del singolo “Pray” : Da venerdì 30 marzo è disponibile una versione inedita di “Pray”, nuovo singolo di Sam Smith estratto dal suo ultimo album “The Thrill of it All”. My new single is PRAY feat. @logic I am so excited for you to hear this new version of one of my favourite tracks on the album. It was an absolute pleasure to collaborate with Logic to create this, such an incredible artist x Released Thursday Un post condiviso da Sam ...

Sam Smith e Brandon Flynn - il cantante e l’attore di Tredici sognano una famiglia : “È tutto ciò che ho sempre voluto” : Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Sam Smith e Brandon Flynn: l'interprete inglese e l'attore della serie Tredici hanno iniziato a frequentarsi lo scorso anno un po' in sordina, fino ad ufficializzare la relazione e a parlarne alla stampa. La coppia è stata avvistata per la prima volta nell'ottobre 2017 e da allora non ha fatto mistero del proprio amore. Nonostante il riserbo con cui vive la sua storia, Sam Smith ha rilasciato delle ...