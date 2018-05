: Governo, Meloni: “Conte? Un altro Monti: non lo sosteniamo. Salvini è caduto nella trappola del M5s, ora isolato” - fattoquotidiano : Governo, Meloni: “Conte? Un altro Monti: non lo sosteniamo. Salvini è caduto nella trappola del M5s, ora isolato” - Agenzia_Ansa : #DiMaio e #Salvini: #Conte premier, ora tocca a #Mattarella - IL VIDEO - RaiNews : Salvini: 'Italia e gli italiani al centro del progetto di governo. Non vediamo l'ora di partire' -

"Noi abbiamo fatto tutto il lavoro e gli sforzi possibili, siamo pronti. Non c'è tempo da perdere:o si cambia l'Italia, o si". Lo sottolinea, leader della Lega, in diretta Facebook. E insiste: squadra e programma "ci sono". "Se qualcuno non può o non vuole, ce lo dica". E difende la scelta di Savona al Mef: "Non è gradito all'establishment, ma è un esperto, con una base solida di formazione. Ha il 'torto' di aver detto che l'euro era una gabbia studiata dai tedeschi".(Di martedì 22 maggio 2018)