Governo : Salvini - nome resta Conte - no a Di Maio premier : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – ‘Di Maio non mi ha informato di alcun ripensamento da parte loro, quindi il nome rimane quello” di Giuseppe Conte. Sul giurista “abbiamo accolto l’indicazione degli amici 5 Stelle, dunque il nome rimane quello”. Conte “era nella squadra di Governo dei 5 Stelle e sarebbe sostenuto da chi rappresenta più del 50% dei voti degli italiani”. Così il leader della Lega Matteo ...

Salvini : nome resta Conte - no a Di Maio premier : ... stiamo lavorando ai progetti, siamo pronti, avrei cominciato già oggi ma aspettiamo i tempi che ci sono da aspettare".Quanto a Paolo Savona al ministero dell'Economia, Salvini dice: "Non facciamo ...

Governo Lega-M5S - incontro tra Salvini e Di Maio : salta il nome di Conte? : 17.40 - L'incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini si è concluso in attesa di conoscere dai diretti interessati come stanno procedendo i lavori, è l'ufficio stampa della Lega ad anticipare che si è trattato di un vertice costruttivo:Clima sereno e costruttivo. Si va avanti, al centro della discussione gli ultimi dettagli in attesa della convocazione del presidente Mattarella.17.00 - Sta prendendo sempre più corpo l'ipotesi di Giuseppe ...

Di Maio : "Abbiamo fatto il nome di Conte" | Salvini : "Con la crescita ridurremo il debito" : Il leader M5s fa il nome dopo il colloquio con il Presidente, Salvini "tranquillizza" i mercati: "crescita e riduzione del debito insieme". Intanto il leader del Partito Popolare europeo Weber "avvisa": "Siete pieni di debiti, scherzate col fuoco". Oggi Fico e Casellati da Mattarella

Di Maio : "Premier - fatto il nome di Conte" | Salvini : "Con crescita ridurremo il debito" : Il leader M5s fa il nome dopo il colloquio con il Presidente, Salvini "tranquillizza" i mercati: "crescita e riduzione del debito insieme". Intanto il leader del Partito Popolare europeo Weber "avvisa": "Siete pieni di debiti, scherzate col fuoco". Martedì mattina Fico e Casellati da Mattarella

Salvini - fatto nome - vogliosi di partire : ANSA, - ROMA, 21 MAG - "Abbiamo fatto il nome al Presidente e abbiamo ben chiara la squadra ed il progetto di Paese. Siamo vogliosi di partire per far crescere l'economia del paese". Lo afferma Matteo Salvini leader della Lega, al termine del colloquio con Mattarella, aggiungendo che anche la squadra di governo "è chiara".

Roma, 21 mag.(AdnKronos) – "Conto che oggi sia l'ultimo passaggio, noi ci siamo, siamo pronti, abbiamo fatto il nome e abbiamo già una squadra chiara. Non vediamo l'ora di partire per far crescere l'economia del Paese". Lo dice Matteo Salvini al termine delle consultazioni al Quirinale.

Di Maio : 'Indicato nome a Mattarella. Ora inizia la terza Repubblica'. Ora Salvini al Quirinale : E sul tavolo emergono due nodi delicati, legati all'Economia e alla Difesa. 'C'è una differenza di visione con il Colle', spiega chi sta seguendo una trattativa che vede la Lega puntare, oltre che al ...

Di Maio : «Indicato nome a Mattarella. Ora inizia la terza Repubblica». Ora Salvini al Quirinale : «Credo che oggi possiamo dire che siamo di fronte a un momento storico. Abbiamo indicato il nome al presidente della Repubblica che può portare avanti il contratto di governo». Lo...

Governo - indicato il nome del futuro premier da Di Maio e Salvini : I leader del M5s e della Lega a colloquio con il presidente della Repubblica per la formazione del nuovo Governo.

Di Maio e Salvini da Mattarella con il nome del premier - resta il nodo Economia : Nel pomeriggio al Colle prima il leader M5S poi quello della?Lega. In pole position per occupare la poltrona di presidente del Consiglio dei ministri c’è l’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Per il Tesoro emerge il nome dell’ex ministro dell’Industria Paolo Savona. Fitch: con “contratto di Governo” aumenta rischio-Paese...