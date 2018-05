Salute | ENEA destina 5 per mille a robotica per bambini affetti da autismo

Salute - da ENEA rivelatori di radiazione innovativi per cure antitumorali : Teleborsa, - Nuove prospettive per la cura dei tumori grazie a tecniche ottiche all'avanguardia messe a punto dall' ENEA . innovativi rivelatori di radiazione basati su cristalli e film sottili di ...

Salute : da ENEA nuovi rivelatori di radiazione per cure antitumorali : Nuove prospettive per la cura dei tumori grazie a tecniche ottiche all’avanguardia messe a punto dall’ENEA. Innovativi rivelatori di radiazione basati su cristalli e film sottili di fluoruro di litio, un composto trasparente molto utilizzato in ottica, hanno permesso di ricostruire per la prima volta l’intera curva di deposizione dell’energia, la cosiddetta curva di Bragg, in un materiale simile al tessuto umano. Gli studi sono stati ...