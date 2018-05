Salute | ecco il rimedio più efficace per la tosse dei bambini

Ecco perché stalkerare l'ex su Facebook può rivelarsi dannoso per la tua Salute : L'uso dei social network, si sa, porta vantaggi e svantaggi nelle nostre vite. Un innegabile incremento delle connessioni sociali, sì, ma anche l'aumento di depressione e il rischio di minare il nostro benessere. Una delle situazioni più comuni che può portare angoscia oggi è dover affrontare la fine di una storia ai tempi di Facebook. La vita del nostro ex è lì a portata di click: il profilo Facebook ...

“Spegnila e Respira” : a 15 anni dalla Legge Sirchia - ecco lo “stato di Salute” dei fumatori lombardi : In occasione dei 15 anni dall’entrata in vigore della Legge Antifumo, detta anche Legge Sirchia dal nome del suo promotore, l’allora Ministro della Salute Girolamo Sirchia, il 26 maggio a Milano verranno presentati i dati sulla salute dei fumatori lombardi, raccolti attraverso i questionari della Campagna “Spegnila e Respira”, l’iniziativa di screening contro il fumo organizzata da Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza con la collaborazione ...

Salute : bollicine e pomfi - ecco come proteggere la pelle dei bimbi : “La pelle del bambino ha caratteristiche particolari, ecco perché la prima regola è quella di utilizzare prodotti specifici, anche per proteggerla dal sole“: lo ha spiegato all’AdnKronos Salute Andrea Diociaiuti, responsabile Uos Dermatosi complesse e genodermatosi dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, fornendo consigli per proteggere la pelle dei bimbi. L’esperto parte dalla sudamina, “un ...

Ecco alcuni consigli per la Salute in gravidanza di mamma e bambino : Quando si è in dolce attesa, diventa di vitale importanza prendersi cura di sé e del proprio bambino. Ecco perché è importante che la futura mamma si sottoponga ad esami periodici. I test prenatali aiutano a tenere sotto controllo lo sviluppo del bebè, mentre valutare se conservare le cellule staminali può essere un modo per preservare la salute futura di tutta la famiglia. Data la delicatezza del periodo, alcune donne si chiedono come ...

Nadia Toffa - quando tornerà alle Iene? Ecco le sue condizioni di Salute : Nadia Toffa continua a lottare come una leonessa per combattere la sua malattia. La conduttrice delle 'Iene' da un po' di settimane è assente dal mondo della televisione poiché i medici gli hanno consigliato di prendersi una pausa per recuperare le forze. Nadia il 12 marzo doveva essere ospite al serate di Amici (talent show) condotto da Maria De Filippi ma purtroppo non gli è stato possibile ed ha dovuto rimandare l'appuntamento. I tantissimi ...

La pratica giapponese del Forest Bathing fa bene alla Salute fisica e mentale : ecco i luoghi più immersivi d’Italia : È una sensazione rigenerante, che ti fa sentire bene. Immergersi in un bosco e viverne colori, odori, sensazioni, suoni, è un beneficio per la mente e il corpo. In Giappone “farsi un bagno nel verde” è una vera e propria pratica di benessere con percorsi dedicati, che dal paese del Sol Levante si sta diffondendo in diverse zone del mondo. Il Forest Bathing, che in giapponese si dice Shinrin-Yoku, cioè “trarre giovamento dall’atmosfera dei ...

Lingua : ecco cosa svela sul nostro stato di Salute : Per centinaia di anni l’analisi visiva della Lingua è stata utilizzata come una sorta di efficace cartina tornasole della nostra salute. Una Lingua indicativa di buona salute è di colore rosa, con superficie uniforme mentre va riazioni di colore e aspetto possono essere campanelli d’allarme per molte patologie. Una Lingua pallida indica un’anemia, carenza di emoglobina; una Lingua secca disidratazione, problemi renali, diabete; una Lingua ...

Salute : guerra ai grassi trans - ecco 6 modi per eliminarli : L’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara guerra ai grassi trans, responsabili ogni anno di 500mila vittime nel mondo collegate a malattie cardiache. I grassi trans industriali sono contenuti in condimenti come la margarina e il burro chiarificato, e sono spesso presenti negli snack, nei prodotti da forno e in quelli fritti, usati per la loro vita media più lunga rispetto ad altri tipi di grassi. L’OMS lancia quindi oggi la ...

Vulcani : ecco gli effetti della cenere sulla Salute : Anche vivendo a debita distanza dai pericoli delle esplosioni di un vulcano, c’è sempre un notevole rischio per la salute che dipende da questi “mostri” dalla potenza e dagli effetti devastanti: la cenere Vulcanica. È composta da fini particelle di roccia Vulcanica frammentata, in grado di irritare polmoni, occhi e vie respiratorie. Per questi e altri motivi che vi illustreremo in seguito, bisognerebbe evitare l’inutile esposizione alla cenere ...

Salute - l’occhio secco è donna : campagna di prevenzione al femminile : Si chiama sindrome dell’occhio secco (Dry Eye Syndrome), ha una ‘predilezione’ per il gentil sesso – le donne ne sono colpite rispetto agli uomini con un rapporto di 2 a 1 – ed è secondo l’Organizzazione mondiale della sanità “tra i più ignorati e sottovalutati disturbi della società moderna”. E’ per questo che gli specialisti italiani lanciano anche quest’anno una campagna nazionale di ...

Giornata Mondiale della Salute sul Lavoro - per la scienza lo “stacanovismo” nuoce alla Salute : ecco il decalogo per salvaguardare il proprio benessere : Stacanovisti avvisati, lavorare troppo fa male alla salute. Esempio lampante ne è Aleksej Stachanov, lavoratore-modello nell’URSS degli anni Trenta: dopo essere diventato un simbolo politico per le sue performance lavorative nelle miniere sovietiche e aver dato il nome all’omonimo movimento morì, probabilmente anche a causa della fatica accumulata… proprio per un infarto. Ma il benessere del cuore non è l’unico fattore a logorarsi con una ...