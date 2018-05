Salute | coperture vaccini in ripresa | polio e morbillo verso il 95%

meteoweb.eu

: 'Contratto' Lega-5s, Capitolo 21: 'Pur tutelando la salute individuale e collettiva (garantendo le coperture vaccin… - gioggsan : 'Contratto' Lega-5s, Capitolo 21: 'Pur tutelando la salute individuale e collettiva (garantendo le coperture vaccin… - MGrignola : Dal #contratto di governo del cambiamento: 'Pur con l’obiettivo di tutelare la salute individuale e collettiva, gar… -

(Di martedì 22 maggio 2018) In Italia, dopo il calo dellevaccinali degli ultimi anni, trend invertito nel 2017 grazie al decreto Lorenzin: copertura anti-risalita al 94,5 per cento, quella contro ilarrivata al 91,6 per cento, (+4,4 per cento). Da Milano, però, arriva l’invito a non abbassare la guardia da parte degli esperti che partecipano al Corso di Formazione Professionale Continua “I: vittime del loro stesso successo. Il ruolo dei media per contrastare la vaccine hesitancy e informare sull’opportunità vaccinale” promosso dalla Fondazione Giovanni Lorenzini insieme al Master “La Scienza nella Pratica Giornalistica” della Sapienza Università di Roma. L’allarme rosso era scattato esattamente un anno fa: nel maggio 2017 il report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità indicava che in Italia levaccinali erano tra le ...