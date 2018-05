Run è il nuovo singolo di Lodovica Comello sulla forza di affrontare la paura | audio e

optimaitalia

(Di martedì 22 maggio 2018) Ildiè Run. Il brano è emerso al termine del contest Una canzone per te, grazie al quale l'artista friulana ha potuto scegliere la nuova canzone da lanciare per il suo ritorno in musica.Il testo porta la firma di Alice Bighin e rappresenta una ballad nella quale si tratta del tema dellae della maniera di affrontarla e superarla.Run è disponibile in tutte le piattaforme di streaming digitale dal 22 maggio ed è nato con il supporto di una squadra di esperti che hanno guidato la web serie dalla quale è emerso il brano nato con la produzione di Fausto Cogliati. Tra i nomi che hanno preso parte al progetto, spiccano quello di Diego Quaglia di Sony, Max Brigante di Radio105 e Gianni Sibilla, caporedattore di Rockol.Entusiasta del talento di Alice Bighin,si è lanciata in questo progetto con il suo solito entusiasmo, lo stesso ...