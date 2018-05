Rugby – Italia U20 | Lamaro | “vogliamo confermare le ultime prestazioni del 6 Nazioni”

sportfair

(Di martedì 22 maggio 2018) A Montechiari il raduno della Nazionalena Under 20, il commento di Michelecapitano dell’U20 Iniziato a Montichiari il raduno della Nazionalena Under 20. La squadra guidata da Fabio Roselli fino al 25 maggio resterà in Lombardia per poi partire per la Francia dove il 30 maggio farà il suo esordio al WorldU20 Championship. “Abbiamo fatto un ottimo Sei Nazioni – ha esordito Michele, capitano dell’U20 – chiudendo il torneo con due vittorie. Il nostro obiettivo sarà quello di confermarci al Mondiale provando ad eguagliare, se non migliorare, il risultato dello scorso anno. Abbiamo il gruppo giusto per provarci: sarà importante partire subito con il piede giusto come nel 2017”. Questo il calendario delle partite dell’U20: Scozia v, mercoledì 30 maggio – “Stade de la Mediterranee”, Beziers Inghilterra v, domenica 3 giugno – ...