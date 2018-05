Rugby – Il Benetton ha ingaggiato il trequarto Iliesa Ratuva Tavuyara

Rugby – Campionato U16 - la Benetton Treviso vince il ”Trofeo Mario Lodigiani” : Allo Stadio “Zaffanella” di Viadana nella finale del Campionato Italiano U16 la Benetton Treviso supera 14-0 l’U.S. Firenze Rugby 1931 conquistando il “Trofeo Mario Lodigiani 2018” Una partita dai due volti: un primo tempo in cui il Firenze ha mantenuto continuità e possesso palla pur essendo poco concreto in fase offensiva con le squadre che vanno all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa è salita in cattedra la squadra guidata da Borghetto che ...

Rugby – Il Benetton saluta gli atleti che lasciano il club biancoverde : Il Benetton Rugby saluta i Leoni che lasciano il club biancoverde In vista dell’ufficializzazione dei volti nuovi che la prossima stagione faranno parte della rosa a disposizione di coach Crowley, il Benetton Rugby desidera ringraziare ed augurare il meglio agli atleti che si apprestano a lasciare il club: Francesco Minto (terza linea, 8 stagioni, 110 caps, 25 punti) Matteo Zanusso (pilone, 4 stagioni, 71 caps, 5 punti) Marty Banks (mediano ...

Rugby – Il Benetton prolunga i contratti del ds Pavanello e del team manager Ceccato : Benetton Rugby è lieto di comunicare la definizione dello staff manageriale annunciando i prolungamenti di contratto del direttore sportivo Antonio Pavanello e del team manager Enrico Ceccato sino al 30 giugno 2020 Nato ad Agordo il 13 ottobre 1982, Pavanello nella sua carriera ha vestito le maglie del Rugby Rovigo e del Benetton Rugby. Storico capitano per ben 6 delle 10 stagioni trascorse da Leone, Antonio ha indossato 224 volte la maglia ...

Rugby - Pro14 2018 : Benetton-Zebre 17-22. Emozionante ultimo derby stagionale tra le franchigie italiane : Le due franchigie italiane regalano emozioni e spettacolo nell’ultimo derby stagionale, andato in scena a Monigo, valido per la 21ma ed ultima giornata del Pro14 di Rugby: le Zebre si impongono per 17-22 in casa Benetton in una sfida nella quale le due formazioni non avevano più ambizioni di classifica. Nel primo tempo dopo una fase iniziale di studio, a passare per primo in vantaggio è Treviso, che va in meta con Sgarbi al 23′, e ...

Rugby - Pro14 2018 : le formazioni ufficiali del derby tra Benetton Treviso e Zebre : Domani alle ore 18.00 a Monigo andrà in scena, per l’ultima giornata del Pro14 di Rugby, il derby tra Benetton Treviso e Zebre. Non ci sono particolari velleità per le due formazioni, in quanto i trevigiani non possono più ambire ad un piazzamento valido per la qualificazione alla prossima Champions Cup, mentre per le Zebre sarà difficile evitare l’ultimo posto nella propria conference. Oggi, come da tradizione, i due club hanno ...

Rugby : Benetton super - batte il Leinster : ANSA, - DUBLINO, 15 APR - Grande impresa del Benetton Treviso, che è andato a vincere per 17-15 alla Rds Arena di Dublino, campo dei pluricampioni d'Europa del Leinster, in una partita del Guinness ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018 : miracolo della Benetton Treviso - trionfo a Leinster : Giornata da ricordare per il Rugby italiano. Nel Guinness Pro 14 infatti, dopo la vittoria delle Zebre in casa sui Dragons, arriva uno storico trionfo per la Benetton Treviso che batte in trasferta il Leinster: a Dublino arriva una rimonta pazzesca conclusa con il 17-15 finale. Questa può essere sicuramente la ciliegina sulla torta su un torneo giocato davvero in maniera eccezionale dai Leoni. Richardt Strauss (6') sembra mettere subito le cose ...

Rugby - Pro14 2018 : Southern Kings-Benetton Treviso 35-36. Bel successo esterno dei veneti : Benetton Treviso corsara in Sudafrica nella 18ma giornata del Pro 14 di Rugby: i trevigiani passano per 35-36 in casa dei Southern Kings al termine di una partita scoppiettante. veneti quasi sempre avanti, con qualche brivido nei minuti finali: bonus offensivo per la franchigia italiana, doppio bonus per gli avversari. Inizio di Treviso, che va in meta già al 3′ con Baravalle, ma Banks non trasforma. Passano altri 3′ e Lazzaroni ...

