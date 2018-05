Royal Wedding | un miliardo di sterline in più per il Regno Unito

Royal Wedding - tutti concentrati su Kitty Spencer - ma pure il fratello… Chi è Louis - il cugino (single) di Harry : Non solo gli sposi, anche se ovviamente la scena era tutta loro: al Royal wedding di cui ancora tanto si parla si sono fatte notare tante altre personalità. Primo tra tutti David Beckham, in assoluto il vip più commentato, ritwittato e amato da chi non si è perso la diretta dell’evento dell’anno. Bello come il sole, impeccabile in grigio Dior, ha oscurato senza ombra di dubbio la moglie Victoria e persino George Clooney, altro ...

Royal Wedding - Thomas Markle difende la figlia : "Spero i miei parenti si zittiscano!" : Si sta riprendendo da un intervento chirurgico al cuore e, per tale motivo, non è riuscito a partecipare al Royal Wedding . Ma il padre di Meghan Markle non solo ha seguito il matrimonio dell'anno in ...

Principe Harry e Meghan Markle : il fotografo racconta la storia dello scatto più bello del Royal Wedding : Tra le tante immagini arrivate dal Royal Wedding, ce n'è una che è piaciuta a migliaia di persone nel mondo tanto che è diventata virale.Dopo essersi sposati nella cappella di San Giorgio, il Principe Harry e Meghan Markle hanno sfilato a bordo di una carrozza trainata da quattro cavalli. E il fotografo Yui Mok è riuscito a scattare una foto molto originale: i due sposi visti dall'alto, mentre si tengono per mano.--Yui Mok, entusiasta del ...

La sedia libera al Royal Wedding non era per Diana - ma per la Regina Elisabetta : Il principe Harry e Meghan Markle hanno pronunciato il loro "I will" in una gremita St George's Chapel, ma nonostante i numerosi invitati, un posto al fianco del principe William è stato lasciato libero. Molti si sono chiesti quale fosse la motivazione, leggendo nella scelta un omaggio alla principessa Diana. Quel posto, in realtà, non era per lei: semplicemente era necessario lasciare la visuale libera alla Regina, posizionata ...

Perché la madre di Meghan era seduta in seconda fila durante il Royal wedding? : Il 19 maggio, gli occhi erano puntati sul principe Harry e Meghan Markle, ma l'attenzione di molti è stata catturata dalla madre della sposa, Doria Ragland, al fianco della figlia nel suo grande giorno.Il mondo intero si è innamorato di Doria, commossa durante la cerimonia, e in tanti si sono chiesti perché fosse seduta in seconda fila alla St. George's Chapel. Secondo l'esperto di reali, Alaistar Bruce, a scegliere la ...

Cristiano Malgioglio / Il paroliere "protagonista" anche delle Royal Wedding? (Grande Fratello 15) : Cristiano Malgioglio, il paroliere ''protagonista'' anche delle Royal Wedding tra il Principe Harry e Meghan Markle. Ne parlerà stasera nello studio di Canale 5? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:38:00 GMT)

Il Royal Wedding in numeri - dall’abito della sposa alla luna di miele : le cifre (folli) sborsate per il matrimonio di Meghan e Harry : Il matrimonio di Meghan Markle ed il principe Harry ha deliziato il mondo intero, ora però è tempo di fare un bilancio dolente: quanto è costato il Royal Wedding? Il doppio abito della sposa, i 1200 invitati, i fiori, le bomboniere, la sicurezza e molto altro: quanto avranno speso i reali d’Inghilterra per il matrimonio dell’anno? Una cifra sbalorditiva che a tutti noi sembrerà enorme, ma che nel bilancio reale sarà molto più ...

Royal Wedding - c’era pure Chelsy Davy - la ex di Harry. Vedete che sorriso? Ma al momento del sì… Social impazziti : Al Royal wedding c’era anche lei, Chelsy Davy, ex fidanzata storica dello sposo. Per quanto curioso, non è stato proprio un colpo di scena: si sapeva che Chelsy era invitata al matrimonio dell’anno. Così come l’altra ex di Harry, Cressida Bonas, anche lei presente insieme ai membri della Royal family e gli ospiti vip. Chelsy ha fatto coppia con l’attuale marito di Meghan e duca di Sussex per sette anni, dal 2003 al ...

10 cose che forse vi siete persi del Royal wedding : Pensavate di sapere tutto sul royal wedding? Ebbene no: dalla barba di Giorgio V al prosciutto della Cumbria, ecco dieci curiosità da superesperti. Comprese le poco principesche parole pronunciate dallo sposo all’inizio della cerimonia. 1) Elisabetta ha detto sì No, non parliamo del permesso che sua maestà ha concesso al nipote quando questi le ha chiesto di poter sposare un’americana divorziata (che Wallis Simpson riposi in pace). ...

“Mi sto…”. Ma come?! Royal Wedding : l’imbarazzante labiale di Harry. Mentre gli occhi del mondo sono puntati su di lui - e su Meghan Markle - il 33enne ammira la sua sposa ed esclama la frase : Ha pronunciato ‘sì’ in anticipo, Mentre il prete stava ancora finendo di scandire la frase Meghan Markle è riuscita a tenere a bada la commozione, William è stato testimone esemplare, Kate Middleton si è occupata dei bambini del corteo nuziale. Tutto è filato liscio al Royal wedding più atteso del 2018, celebrato il 19 maggio al castello di Windsor. I due sposi si sono visti per la prima volta e sono apparsi raggianti, ...

Patrick J. Adams preso di mira sui social dopo il Royal Wedding : “Non sono un bullo e mi scuso” : Scoppia il caso mediatico che sconvolge e travolge Patrick J. Adams preso di mira sui social e accusato di essere un bullo subito dopo le nozze di Meghan Markle e il principe Harry alle quali ha partecipato insieme alla moglie Troian Bellisario. I due hanno conquistato tutti per la loro eleganza e il loro outfit e si sono lasciati andare anche a qualche selfie una volta arrivati al castello per la colazione offerta della regina ma poi tutto è ...

Il mistero dell’aereo Aer Lingus in volo sulla folla del Royal Wedding : L’immagine ripresa da un elicottero della polizia che volava a 2400 metri. Il volo era in fase di atterraggio