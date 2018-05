Royal wedding | c’era pure Chelsy Davy | la ex di Harry Vedete che sorriso? Ma al momento

10 cose che forse vi siete persi del Royal wedding : Pensavate di sapere tutto sul royal wedding? Ebbene no: dalla barba di Giorgio V al prosciutto della Cumbria, ecco dieci curiosità da superesperti. Comprese le poco principesche parole pronunciate dallo sposo all’inizio della cerimonia. 1) Elisabetta ha detto sì No, non parliamo del permesso che sua maestà ha concesso al nipote quando questi le ha chiesto di poter sposare un’americana divorziata (che Wallis Simpson riposi in pace). ...

“Mi sto…”. Ma come?! Royal wedding : l’imbarazzante labiale di Harry. Mentre gli occhi del mondo sono puntati su di lui - e su Meghan Markle - il 33enne ammira la sua sposa ed esclama la frase : Ha pronunciato ‘sì’ in anticipo, Mentre il prete stava ancora finendo di scandire la frase Meghan Markle è riuscita a tenere a bada la commozione, William è stato testimone esemplare, Kate Middleton si è occupata dei bambini del corteo nuziale. Tutto è filato liscio al Royal wedding più atteso del 2018, celebrato il 19 maggio al castello di Windsor. I due sposi si sono visti per la prima volta e sono apparsi raggianti, ...

Patrick J. Adams preso di mira sui social dopo il Royal wedding : “Non sono un bullo e mi scuso” : Scoppia il caso mediatico che sconvolge e travolge Patrick J. Adams preso di mira sui social e accusato di essere un bullo subito dopo le nozze di Meghan Markle e il principe Harry alle quali ha partecipato insieme alla moglie Troian Bellisario. I due hanno conquistato tutti per la loro eleganza e il loro outfit e si sono lasciati andare anche a qualche selfie una volta arrivati al castello per la colazione offerta della regina ma poi tutto è ...

Il mistero dell’aereo Aer Lingus in volo sulla folla del Royal Wedding : L’immagine ripresa da un elicottero della polizia che volava a 2400 metri. Il volo era in fase di atterraggio

Royal wedding - ma chi è la ragazzina con David Beckham? Mistero risolto : Milioni e milioni di persone in tutto il mondo hanno seguito la cerimonia dall'inizio alla fine, commentando i look degli sposi e quelli degli invitati. Già, gli invitati. Perché sapete come vanno ...

L'abito da sposa di Meghan Markle al Royal wedding bocciato da Katy Perry : 'Ha vinto Kate Middleton!' : Apprezzato da mezzo mondo per l'eleganza e la semplicità, L'abito da sposa di Meghan Markle non ha convinto Katy Perry . Intercettata da Entertainment Tonight il giorno dopo la cerimonia, la popstar e giurata di American ...

“Ha infranto il protocollo reale”. Royal wedding - il ‘passo falso’ di Meghan Markle. No - il dettaglio non è sfuggito : Sono passati pochi giorni dal sì da favola di Harry e Meghan Markle ma, come era facilmente immaginabile, il Royal wedding ha catalizzato e continua a catalizzare l’attenzione di pubblico e media. Diverse le reti televisive che hanno seguito in diretta le nozze, da Raiuno a Canale 5 passando per La7 e Realtime, con milioni (sì, milioni) di spettatori incollati alla tv per assistere alla cerimonia e commentare gli abiti degli sposi e ...

David Beckham tradisce la moglie Victoria?/ Giovanni Ciacci : "Ecco perché era triste al Royal Wedding" : David Beckham tradisce la moglie Victoria? Giovanni Ciacci lancia lo scoop a Domenica live: "Al Royal wedding era triste perché lui la riempie di corna"(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 19:35:00 GMT)

“No vabbè - non è possibile”. Lo scatto simbolo del Royal wedding che ha emozionato il web : L’evento dell’anno, senza e senza ma. Ricco di momenti, istantanee, passaggi che finiranno dritti dritti nei libri di storia, scolpiti per sempre nella memoria degli appassionati della famiglia reale britannica. Il Royal wedding ha portato con sé la commozione del solitamente granitico Harry dopo aver visto la sposa Meghan entrare in chiesa e nell’ascoltare il brano preferito da sua madre Lady D. Il primo bacio pubblico ...

Royal wedding : festa sfrenata fino all'alba : Dopo il ricevimento formale del Royal Wedding , il matrimonio più atteso dell'anno si è trasformato in una lunga e divertente festa, durata fino all'alba. Tutto è iniziato verso le 19.30, quando i ...

Royal wedding - c’erano anche loro. E hanno (di nuovo) lasciato tutti senza fiato. Ma dimenticate questa foto… : E anche questo Royal wedding è andato. Sabato 19 maggio Harry e Meghan Markle avevano gli occhi del mondo puntati addosso. Tra dirette in tv e sui siti, praticamente tutti hanno seguito la cerimonia e commentato i look degli sposi e degli invitati. E ancora se ne parla, anche a distanza di qualche giorno. Si sa, un matrimonio reale è pur sempre un matrimonio reale. E come sempre, anche se i novelli marito e moglie sono al centro della ...

