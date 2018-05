Roma | Tor Bella Monaca | nella notte cancellati i murales della criminalità

Calciomercato Roma - Monchi sul futuro di Alisson : 'Se va via torno a fare il portiere' : A tutto Monchi. Il direttore sportivo della Roma, a margine del Premio Ussi Roma 2018, ha parlato della squadra giallorossa, dopo una lunga ed esaltante stagione conclusasi con la vittoria contro il ...

Carfagna : grave snaturare spazio storico Roma come casa Internazionale Donne : Carfagna: mi unisco a voce a chi chiede salvaguardia casa Internazionale Donne Roma – Di seguito la nota del vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, Mara Carfagna. “Voglio unire la mia voce a quella di chi in queste ore chiede che sia salvaguardata nella sua autenticità l’esperienza della casa Internazionale delle Donne di Roma. Contro la quale è stata presentata e approvata una mozione in consiglio comunale ...

Torna FORUM PA dal 22 al 24 maggio a Roma : Questi solo alcuni spunti dai tre giorni di lavoro e confronto sui temi strategici per la prossima agenda politica del Paese e sui temi caldi dello scenario digitale, come la gestione, analisi e ...

La serie Il caso Harry Quebert con Patrick Dempsey - l’autore del Romanzo parla di personaggi e data d’uscita : La serie La verità sul caso Harry Quebert con Patrick Dempsey e Ben Schnetzer nei panni dei protagonisti farà il suo debutto negli Stati Uniti, con tutta probabilità, il prossimo autunno: ad annunciarlo è l'autore del romanzo da cui è tratta, lo scrittore svizzero Joël Dicker. Recentemente in Italia per presentare la sua ultima fatica letteraria, il romanzo La scomparsa di Stephanie Mailer edito da La nave di Teseo, l'autore del best-seller ...

Roma - il 24 maggio a Porta Futuro giornata per favorire l'inclusione di lavoratori svantaggiati : Si terrà giovedì 24 maggio a Roma, a Porta Futuro, in Via Galvani 108, la seconda tappa dell'Inclusive Job Day, promosso da Inclusive Mindset in collaborazione con Porta Futuro e Città metropolitana ...

Roma - bidello spacciatore al liceo : pena confermata a 3 anni : Nella scuola dove lavorava come collaboratore furono trovati, tra detersivi e scope nel ripostiglio, una pipa ad acqua artigianale di quelle in uso per fumare hashish; nella sua abitazione, quasi 4 ...

Nuova Classifica ATP – Nadal vince Roma e torna in vetta! Scende Djokovic - Fognini miglior azzurro : Rafa Nadal vince gli Internazionali d’Italia e scavalca Federer tornando al primo posto della Nuova Classifica ATP, Zverev blinda la terza piazza: scivola Djokovic, Fognini è il miglior azzurro Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP vede il 4° avvicendamento in vetta con Nadal che vince gli Internazionali d’Italia e supera Nuovamente Federer, ad una settimana dalla debacle di ...

Brucia il parcheggio delle Poste - auto e motorini distrutti : si pensa a banda di piRomani : distrutti auto e motorini per la consegna di corrispondenza e pacchi ad Arezzo. I vigili del fuoco hanno evitato che le fiamme si espandessero coinvolgendo anche altri mezzi. Tutto fa pensare ad un atto doloso, l'ipotesi principale è una banda di piromani.Continua a leggere

Roma-Lazio - tensione altissima : clamoroso sfottò di Juan Jesus dopo la vittoria dell’Inter [FOTO] : Nella giornata di ieri è andata in scena la gara di campionato valida per l’ultima giornata, si sono affrontate Lazio ed Inter in una una partita incredibile che ha portato alla qualificazione della squadra di Spalletti. Autogol di Perisic che sembrava indirizzare la partita, pareggio di D’Ambrosio prima del nuovo sorpasso firmato Felipe Anderson, poi succede tutto nel finale con le reti di Icardi e Vecino. Al termine della partita ...

Rifiuti Roma - inchiesta sui saccheggiatori delle isole ecologiche. Con il via libera da parte di alcuni dipendenti Ama : Vanificano la buona condotta di migliaia di Romani saccheggiando le isole ecologiche e gettando i Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (raee) nelle discariche abusive. Tutto ciò con la determinante compiacenza di una parte dei lavoratori Ama. E rendendo così le conseguenze sul decoro della Capitale ancora più devastanti di quelle derivanti dalle già note difficoltà strutturali nella gestione ordinaria dei Rifiuti. È in fase ...

News Sportive 20/05/2018 – Nadal re di Roma - Marquez dominatore della MotoGp e tanto altro : Rafa Nadal torna a vincere gli Internazionali d’Italia dopo il trionfo di Zverev della scorsa edizione, Sarri intanto saluta il San Paolo Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali ...

Nadal re di Roma e del mondo : batte Zverev e torna n.1 della classifica mondiale : Lo spagnolo Rafa Nadal conquista per l'ottava volta gli Internazionali d'Italia a Roma e torna numero uno della classifica mondiale, scavalcando

Nadal torna il re di Roma : Zverev ko due set a uno : Dopo aver vinto in maniera perentoria il primo set, lo spagnolo si è fatto battere con lo stesso parziale nel secondo set dove Zverev ha davvero messo sotto il numero uno del mondo. Nel terzo set ...

Internazionali tennis Roma 2018 : Nadal Re per l'ottava volta al Foro. Rafa torna n°1 del ranking : Nadal, che ha perso appena due set al Foro Italico, tornerà da lunedì numero 1 del mondo , spodestando nuovamente Roger Federer, che aveva approfittato dell'eliminazione del maiorchino ai quarti di ...