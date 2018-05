Roma | stupro di Guidonia | sui social la caccia al volto del capobranco

Stupro a Roma : "Mi mordeva le labbra e vomitavo"/ Il racconto choc della vittima : “mi diceva - tanto t'ammazzo” : Stupro a Roma, parla la vittima 44enne delle violenze: minacciata dal branco, filmata e umiliata, ecco il suo racconto choc: "Vomita pure tanto t'ammazzo".(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:11:00 GMT)

Giorgia Meloni : 'Lo stupro di Roma? Feccia umana - devono marcire in carcere' : 'Costretta da due stranieri a salire in macchina per essere pestata e violentata per tutta la notte. Questa Feccia umana deve marcire in carcere'. Giorgia Meloni è una furia e chiede 'tolleranza zero ...

Roma - si cercano 4 uomini per lo stupro di Tivoli : Si cercano quattro uomini per lo stupro di gruppo avvenuto due notti fa vicino Roma. Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato di Tivoli. La vittima ha raccontato che potrebbe trattarsi probabilmente di cittadini bengalesi. La 43enne e’ stata avvicinata alla fermata dell’autobus davanti alla metro Rebibbia, poi caricata in macchina e portata in una zona isolata vicino Tivoli dove in 2 l’avrebbero ...

Stupro alla Caffarella a Roma - per ora ha pagato solo la vittima - ancora nessun risarcimento : Stupro alla Caffarella a Roma, per ora ha pagato solo la vittima, ancora nessun risarcimento I colpevoli non hanno i mezzi per pagare. Per loro deve farlo lo Stato ma l’Avvocatura ha fatto ricorso ed è tutto congelato. La vittima ha pagato invece 3mila euro. Continua a leggere

