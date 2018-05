Roma | Piazza Vittorio lo spettacolo

Roma - in piazza per la Casa delle donne : 22.11 Migliaia di donne hanno manifestato in piazza del Campidoglio a Roma per protestare contro il possibile sfratto della Casa internazionale delle donne. Tra loro, anche l'ex presidente della Camera Boldrini, le scrittrici Dacia Maraini e Lidia Ravera, l'ex ministra Madia, la presentatrice Serena Dandini. La presidente della Casa delle donne, Francesca Koch ha visto la sindaca: "L'incontro non è andato bene", ma la Raggi e l'assessore al ...

Roma - tutto pronto per Piazza Di Siena : chef stellati e musica - ecco il programma : Dal 24 al 27 maggio, nell'ambito della manifestazione ippica di Piazza di Siena, Hotel Butterfly apre le sue ali per 4 giorni. Un pop up project per il locale più innovativo d'Italia, in concomitanza ...

Foligno - lavori in piazza Frati e in via Roma : Foligno Da lunedì 21 maggio, il Comune di Foligno, tramite ditta specializzata, riprenderà i lavori denominati "realizzazione nuove pavimentazioni stradali anno 2017 " lotto 1" che comprendono ...

Fiat Chrysler in retRomarcia a Piazza Affari : Teleborsa, - Si muove in retromarcia FCA che a Piazza Affari scivola dello 0,46%, mentre trapelano alcune indiscrezioni sul prossimo piano industriale che sarà presentato a giugno. Secondo Bloomberg ...

TIM in retRomarcia a Piazza Affari : Teleborsa, - TIM procede in rosso a Piazza Affari. Il titolo del gruppo di telecomunicazioni mostra infatti una perdita dell'1,30%, scambiando a 0,758 euro per azione. La disputa tra il Fondo Elliott ...

Fiat Chrysler in retRomarcia a Piazza Affari : Si muove in retromarcia FCA che a Piazza Affari scivola dello 0,46%, mentre trapelano alcune indiscrezioni sul prossimo piano industriale che sarà presentato a giugno. Secondo Bloomberg ci sarà un ...

TIM in retRomarcia a Piazza Affari : TIM procede in rosso a Piazza Affari. Il titolo del gruppo di telecomunicazioni mostra infatti una perdita dell'1,30%, scambiando a 0,758 euro per azione. La disputa tra il Fondo Elliott e Vivendi su ...

Roma : Carabinieri arrestano 3 rapinatori in piazza della Repubblica : Roma: uno smartphone e una collana d’oro gli oggetti rubati Roma – Paura questa notte a piazza della Repubblica a Roma. Una coppia di turisti è stata attorniata dai una banda di malviventi. I rapinatori hanno minacciato i malcapitati con un coltello, impossessandosi di un telefonino e di una collana d’oro. In manette sono finiti 3 cittadini algerini, tra i 19 e i 29 anni. Il terzetto è stato arrestato dai Carabinieri del ...

Anpi Roma : sabato in piazza Esquilino per fine occupazione Palestina : Anpi Roma: siamo da sempre per soluzione pacifica e per pace in Palestina Roma – Di seguito quanto dichiarato attraverso una nota dall’Anpi Roma. “Da sempre siamo per una soluzione pacifica e per una pace giusta in Palestina. Per l’applicazione delle risoluzioni dell’Onu che prevedono due Stati per due popoli che possano vivere liberamente e pacificamente. Quello della occupazione della Palestina e delle condizioni ...

Roma - a fuoco un altro bus Atac in piazza Venezia : La città più bella del mondo ostaggio di incapaci e irresponsabili. Se la Raggi avesse un sussulto di dignità si dimetterebbe immediatamente', twitta Alessia Morani, deputata Pd, a commento della ...

Roma - autobus dell'Atac a fuoco in piazza Venezia : paura in centro - traffico in tilt : Sembrano non finire i guai per i bus della capitale. Dopo i due mezzi dell'Atac andati a fuoco due giorni con il rogo di un bus nella centralissima via del Tritone e un altro in fiamme in periferia, ...

Roma - un altro bus in fiamme A piazza Venezia : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Ancora un bus a fuoco in centro a Roma. I vigili del fuoco stanno intervenendo a piazza Venezia, dove un principio di incendio si è sviluppato a bordo di un bus dell’Atac. Sul posto anche i vigili urbani.A quanto si apprende le fiamme sarebbero state causate da un corto circuito. L’autista della linea 46 (e non 98 come si era appreso in un primo momento) si è accorto subito del rumore mentre stava ...

Roma - principio di incendio su bus a Piazza Venezia : Fumo su bus della linea 46. A via Fori Imperiali scatta l'allarme. Dall'inizio del 2018 sono andati a fuoco 10 bus, 22 nel 2017, 14 nel 2016

Roma - bus Atac a fuoco a piazza Venezia/ Ultime notizie : principio di incendio causato da corto circuito : Roma, bus Atac a fuoco a piazza Venezia: principio di incendio causato da corto circuito. Le Ultime notizie: Morani (PD) chiede le dimissioni della sindaca Raggi(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 20:08:00 GMT)