Roma | muore in attesa di un trapianto | la Procura apre un’inchiesta

Roma - 20enne muore in attesa di un trapianto. L’sms : “Denunciateli - mi stanno uccidendo”. Indaga la procura : Giuseppe Esposito, 20enne e malato di fibrosi cistica, era ricoverato nel reparto trapianti del Policlinico Umberto I di Roma dal 5 maggio. Doveva fare delle analisi per verificare la possibilità di un trapianto di polmoni. Ma in meno di due settimane la situazione è precipitata: “Giuseppe ha inviato un messaggio a mia madre chiedendo di denunciare tutti, che lo stavano uccidendo“, ha raccontato la sorella Michela a Il Tempo. ...

Roma - schianto nella galleria Giovanni XXIII : muore motociclista di 31 anni : Un motociclista è morto nella notte in largo Ferraris, all'uscita della galleria Giovanni XXIII a Roma. E' un ragazzo di 31 anni, originario di Rieti. L'incidente è accaduto intorno alle 4.40 e sul ...

Roma : Incidente con lo scooter - muore 40enne : Roma – Tragedia nella Capitale, dove si registra un’altra vittima della strada. L’Incidente mortale è avvenuto questa mattina in via Tuscolana. Nella fatttispecie si è trattato di uno scontro tra uno scooter e un autocarro. A perdere la vita è stato un uomo di 40 anni che era al volante del motociclo. È intervenuta sul posto la Polizia di Roma Capitale. Naturalmente, come spesso accade in queste situazioni, con il passare del ...

Roma - travolta da auto : muore donna : Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Una donna romena di 38 anni è morta in un incidente stradale avvenuto ieri in via Nomentana, all'angolo con via Salvatoretto nella zona di Fonte Nuova (Roma). Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mentana. Da una prima ricostruzione la 38enne stava att

Roma - travolta da un'auto sulla Nomentana e scaraventata contro un furgone : muore 37enne : Una donna è morta dopo essere stata investita ieri sera sulla via Nomentana, all'altezza di Tor Lupara nel comune di Fonte Nuova, alle porte di Roma. È accaduto intorno alle 21.30 all'altezza dell'...

Schianto in moto contro il guard rail - muore una ragazza. La madre : "Maledette buche di Roma - hanno ucciso mia figlia" : "Maledette buche, hanno ucciso mia figlia". Così scrive su Facebook la madre di Elena Aubry, la ragazza di 26 anni morta dopo aver perso il controllo della sua moto su via Ostiense a Roma, all'altezza ...

Roma - strade killer : centaura 26enne muore sull’Ostiense - “colpa di buche e radici” : Roma, strade killer: centaura 26enne muore sull’Ostiense, “colpa di buche e radici” La madre della vittima si è recata sul posto e accusa: “Non può essere stato che per le radici e quello schifo di asfalto, altrimenti non si spiega, mia figlia guidava con prudenza” Continua a leggere

Elena muore in un incidente - la madre accusa : "Colpa delle maledette buche di Roma" : Non riesce a darsi pace Graziella Viviano. Sua figlia Elena Aubry è morta a soli 26 anni in un...

Roma - muore a 2 anni dopo un'operazione alle tonsille. Il gip : 'Nuove indagini' : un'operazione apparentemente banale si è trasformata in tragedia per il piccolo Flavio, due anni, morto la scorsa estate dieci giorni dopo la 'adenotonsillectomia'. La procura di Roma aveva chiesto di ...

Roma - 22enne muore per overdose : su corpo una scritta col rossetto : Roma, 2 mag. , askanews, A Roma polizia e Procura stanno indagando sulla morte di un ragazzo Romano di 22 anni, G.D.V.P., tossicodipendente in cura al Sert, senza precedenti, deceduto ieri mattina ...

Roma - muore per un calcolo al rene : indagati 6 medici a Grottaferrata : È stata operata per togliere un calcolo al rene, ma è morta a poche ore di distanza dall'intervento. Sarà ora la Procura di Roma a fare luce sul decesso di Paola S., 43 anni, affetta da tetraplegia e ...