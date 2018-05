Roma Il Nuovo Cinema Aquila torna dal 25 giugno ad essere sala cinematografica

Con Booktique nuovo spazio culturale in centro a Roma : Roma, 22 mag. , askanews, Un nuovo spazio culturale nel centro di Roma, una 'libreria-boutique' specializzata in libri d'importazione e di pregio, a due passi da Montecitorio ma anche nel cuore della ...

Nuovo governo - i tecnici della squadra di Di Maio presentati a Roma e 'rottamati' prima ancora di iniziare : Allo Sviluppo economico e Lavoro, i nomi di Lorenzo Fioramonti, professore ordinario di Economia politica all'Università di Pretoria e di Pasquale Tridico, docente di economia del lavoro e politica ...

Internazionali tennis Roma - Svitolina di nuovo regina : L'ucraina ha battuto in finale, come l'anno scorso la numero uno al mondo Simona Halep con un netto 6-0 5-4

Assemblea Nazionale Pd a Roma/ Verso il Congresso o Martina nuovo Segretario : scontro tra Renzi e le minoranze : Assemblea Nazionale Pd a Roma: Verso nuovo Congresso o Martina Segretario. Renzi vuole evitare conte interne e offre mediazione: scontro con le minoranze di Orlando e Franceschini(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:45:00 GMT)

Cna di Roma : Di Niola nuovo Segretario : Roma – Stefano Di Niola nuovo Segretario della Cna di Roma. Di Niola, subentrerà a Lorenzo Tagliavanti, che ha guidato l’Associazione per oltre 25 anni. Di Niola, 48 anni dirigente della Cna Nazionale, nei quasi trent’anni di attività, ha svolto tra l’altro incarichi nell’ambito delle relazioni sindacali, delle politiche contrattuali e formative e dell’internazionalizzazione. Le dichiarazioni Lorenzo ...

Chi è Ivan Marcano - nuovo possibile acquisto della Roma : Un difensore "goleador" per la Roma. È la prima caratteristica che salta all'occhio dando uno sguardo alle statistiche di Ivan Marcano, 29enne centrale di difesa del Porto, scelto dai giallorossi per ...

Palozzi : depositata interrogazione urgente nuovo ospedale Castelli Romani : Palozzi: necessario fare chiarezza sul futuro di questo grande presidio sanitario Roma – Di seguito il comunicato di Adriano Palozzi, vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e coordinatore FI Provincia di Roma. “Ho depositato una interrogazione urgente sul nuovo ospedale dei Castelli Romani, in corso di realizzazione in località Fontana di Papa, nel territorio di Ariccia. Una struttura nosocomica importantissima per il ...

ELISABETTA GREGORACI - FUGA RomaNTICA / L'ex lady Briatore in Toscana con il nuovo fidanzato Francesco Bettuzzi : ELISABETTA GREGORACI e Francesco Bettuzzi non si nascondono più: L'ex lady Briatore è stata paparazzata a Firenze con il suo nuovo fidanzato, un imprenditore nel settore della cosmetica.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:53:00 GMT)

Briga - british rock alla Romana : esce il nuovo singolo 'Che cosa ci siamo fatti' : Un british rock, ma tutto all'italiana. Anzi, alla romana. esce il nuovo singolo di Briga, 'Che cosa ci siamo fatti' , Honiro Label/ Sony Music, , che arriverà in radio e in digitale da venerdì 18 ...

Jensen Ackles a Roma in via Condotti in attesa del suo nuovo personaggio in Supernatural 14 : Jensen Ackles a Roma in via Condotti. Questa è la notizia che questo fine settimana ha tenuto impegnati i fan di Supernatural e non solo quelli che tutte le settimane seguono la serie in onda negli Usa o in Italia ma anche quelli che sapevano già del suo arrivo per la nuova edizione della convention Jus in Bello che ogni anno si tiene nella Capitale. Anche in questi giorni Jensen Ackles a Roma ha incontrato il suo "fratello" storico ovvero ...

Roma-Juventus 0-0 - bianconeri campioni d’Italia per la settima volta consecutiva I gol più belli|La festa Ecco perché ha vinto (di nuovo) : Con una giornata di anticipo la squadra di Allegri si aggiudica il tricolore. Il pareggio dell’Olimpico a reti bianche dà il via alla festa

Roma si candida per organizzare gli European Championships 2022? La capitale vuole il nuovo evento multisport : Dopo aver rinunciato alle Olimpiadi 2024, Roma potrebbe consolarsi con l’organizzazione degli European Championships 2022. La neonata competizione multisportiva, che debutterà quest’estate tra Glasgow e Berlino, prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di vari sport tra cui atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, canottaggio, triathlon, golf: in sostanza si tratta di una vera e propria Olimpiade ...

Luca Barbarossa presenta il vinile del nuovo progetto “Roma è de tutti” : Giovedì 17 maggio nella VINYL ROOM di Via Della Frezza 53 a Roma, alle ore 18.30, sono invitati tutti quelli che amano ascoltare la musica con le orecchie e godersi le chiacchiere di due amici come FRANCESCO DE GREGORI e Luca Barbarossa, approfittando della presentazione del vinile del nuovo album di quest’ultimo “ROMA È DE TUTTI”. Un confronto tra colleghi per esplorare insieme la composizione e la realizzazione di un album ...

Roma - nuovo allarme incendi su autobus : in fiamme un veicolo in centro - : Il mezzo Atac della linea 46 ha preso fuoco a piazza Venezia. Le fiamme sono state spente senza danni ai passeggeri. Attimi di paura anche mercoledì sera, quando sull'85 che percorreva via dei Fori ...