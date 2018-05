Roma | blitz della polizia locale | cancellati i murales dedicati ai boss morti sui muri di

EMILIA RomaGNA - FALSI DIETOLOGI E DENTISTI : MAXI BLITZ DEI NAS/ 60 strutture controllate - 2 subito chiuse : Nas, FALSI DENTISTI e fisiatri: 22 denunce in EMILIA ROMAGNA. chiuse due strutture sanitarie del valore complessivo di un milione di euro: MAXI operazione dei carabinieri del NAS(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:10:00 GMT)

Blitz contro i Casamonica dopo l'aggressione nel bar alla periferia di Roma : quattro arresti : quattro persone sono state arrestate dalla polizia dopo l'aggressione avvenuta la domenica di...

Il brutale raid dei Casamonica nel bar alla periferia di Roma : blitz all'alba - 4 persone in manette : Pestati una donna e il gestore del locale che è stato poi distrutto dai membri del clan, dopo la denuncia sono arrivate anche le minacce di morte, indaga la Dda

Uds - blitz notturno Roma contro Invalsi : ANSA, - Roma, 7 MAG - blitz notturno alla terrazza del Pincio, a Roma contro i test Invalsi e la valutazione del merito da parte dell'Unione degli Studenti , Uds, che hanno srotolato un grande ...

La Roma non si ferma più - blitz contro il Cagliari firmato Under e Champions ipotecata : brivido retrocessione per Diego Lopez [FOTO] : 1/23 Luciano Rossi AS Roma ...

Roma - maxi blitz del primo maggio : arresti per spaccio - ricettazione e furto : spaccio di stupefacenti, furto e scippo: sono queste le principali accuse che pendono su 30 persone, in gran parte straniere, arrestate ieri dai carabinieri di Roma in occasione di una maxi retata di controlli per il primo maggio.I militari dell'Arma hanno scatenato diversi blitz sia nelle zone circostanti piazza San Giovanni, storica sede del "concertone", sia negli aeroporti e nelle principali stazioni ferroviarie della Città Eterna, ma anche ...

Roma - blitz antidroga per il Primo maggio : sequestrate 4200 dosi di coca e 5mila di mariuana : sei arresti : Ben 4200 dosi di cocaina, 5mila di marijuana e 30 di hashish, sequestrate nel ponte del Primo maggio. F rutto dell'incessante attività condotta dalla Polizia di Stato nell'ambito dei quartieri più ...

Roma - blitz dei carabinieri al Pigneto : arresti per droga e furti : Roma, , askanews, - blitz nel quartiere Pigneto dei carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante e quelli del Nucleo Cinofili di Ponte Galeria per contrastare resti e fenomeni di degrado. Il bilancio ...

Blitz degli ultrà della Roma - un tifoso del Liverpool in fin di vita. Uefa sotto choc : Sono stati i poliziotti italiani a individuare gli aggressori esaminando i filmati girati vicino allo stadio prima della partita Liverpool-Roma. Gli agenti della Digos della capitale erano partiti al ...

Blitz contro i parcheggiatori abusivi a Roma - 3 ai domiciliari - : Roma, 20 apr. , askanews, Blitz contro i parcheggiatori abusivi tra le province di Roma e Latina da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Eur: tre persone sono finite agli ...

Roma - blitz al parco delle Valli : sgomberata la favela dei roghi tossici : Sette tonnellate di rifiuti, 25 baracche, un immenso tappeto di immondizia che sfiora il parco giochi dei bimbi. parco delle Valli, riserva naturale dell'Aniene, a ridosso di via Val d'Ala. 'Da un ...

Roma - blitz fascisti Forza Nuova alla Casa delle donne : Questa mattina davanti alla Casa Internazionale delle donne , nel quartiere Trastevere di Roma, è apparso uno striscione contro la legge sull'aborto , con la scritta ' 194 strage di Stato '. "Oggi ...