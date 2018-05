Roma | 25 27 maggio | torna ARF Festival di storie | segni e disegni

Roma - Raggi : a maggio riaprono 800 'nasoni' poi 250 a settimana : Roma, 22 mag. , askanews, 'L'acqua è il bene più grande. Una risorsa preziosissima che va tutelata. Per questo dobbiamo fare tutto per non sprecarla': lo dichiara su Fb la sindaca di Roma Virginia ...

Convegno Sport e Digital - un valore per il sistema. A Roma - alla Scuola dello Sport - il 24 maggio : Se ne parlerà al Convegno Sport e Digital, Un valore per il sistema alla Scuola dello Sport del CONI di Roma , Largo Giulio Onesti 1, giovedì 24 maggio dalle 14 alle 17.30. Partecipazione gratuita. ...

Roma - iniziato il 21 maggio l’aumento di capitale da 115 milioni : Il Consiglio di Amministrazione del club ha approvato le condizioni definitive dell’aumento di capitale della società, che andrà dal 21 maggio al 7 giugno. L'articolo Roma, iniziato il 21 maggio l’aumento di capitale da 115 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Meteo Roma - le previsioni per Mercoledì 23 Maggio 2018 : Meteo Roma. Domani cieli irregolari con possibili temporali nel pomeriggio. Nel Lazio piogge al mattino sulle zone interne e sul Basso Lazio; temporali diffusi al pomeriggio. Meteo Roma, le previsioni per Mercoledì 23 Maggio 2018 Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, temporali attesi al pomeriggio in esaurimento entro le ore serali. Temperature comprese tra +15°C e +26°C. Meteo Lazio Piogge al mattino sulle zone interne e sul Basso Lazio; ...

Festival dello sviluppo sostenibile - dal 22 maggio al Maxxi di Roma : ... spiega il portavoce dell'Alleanza Enrico Giovannini, i frutti verranno presentati 'alle massime cariche dello Stato e alle istituzioni, testimoniando che l'economia e la società italiana sono già in ...

BUGO : IL 28 MAGGIO ESCE IN VINILE “ROCKBUGO” - disponibile in anteprima al concerto del 23 maggio a Milano e a quello del 25 maggio a Roma : Sarà disponibile in VINILE da lunedì 28 maggio su www.unoday.it “RockBUGO”, il nuovo disco di BUGO che raccoglie i successi di 18 anni di carriera solista dell’artista, riarrangiati in chiave rock. RockBUGO – sua prima raccolta ufficiale e 9° lavoro in studio – nasce dall’esigenza del cantautore di spogliarsi dalle sovrastrutture musicali per tornare alle radici del suono, a un’attitudine primordiale ed essenziale, e di ripartire con una ...

Torna FORUM PA dal 22 al 24 maggio a Roma : Questi solo alcuni spunti dai tre giorni di lavoro e confronto sui temi strategici per la prossima agenda politica del Paese e sui temi caldi dello scenario digitale, come la gestione, analisi e ...

Atletica – Save the date : il 23 maggio a Roma c’è run economy : In programma a Roma il 23 maggio il convegno ‘RUN economy: Le nuove frontiere del running’ Sugli scenari economici globali si va sempre più delineando un modello di sviluppo e di business che prende origine da quell’attività senza frontiere e senza barriere che è il running. Sarà proprio questo innovativo sistema economico che produce benessere umano ed equità sociale al centro dell’evento “RUN economy: Le nuove frontiere del ...

Roma - il 24 maggio a Porta Futuro giornata per favorire l'inclusione di lavoratori svantaggiati : Si terrà giovedì 24 maggio a Roma, a Porta Futuro, in Via Galvani 108, la seconda tappa dell'Inclusive Job Day, promosso da Inclusive Mindset in collaborazione con Porta Futuro e Città metropolitana ...

Meteo Roma le previsioni per Martedì 22 Maggio 2018 : Meteo Roma. Martedì 22 Maggio 2018 è previsto tempo stabile in mattinata e possibili rovesci al pomeriggio. Meteo Roma le previsioni per Martedì 22 Maggio 2018 Tempo stabile nel corso della mattinata con cieli poco nuvolosi; possibili rovesci al pomeriggio in esaurimento entro la serata. Temperature comprese tra +15°C e +25°C. Meteo Lazio le previsioni per Martedì 22 Maggio 2018 Possibili piogge al mattino sul viterbese, stabile sui restanti ...

Nadal-Zverev in diretta streaming il 20 maggio : orario e info per seguire la finale di Roma : Tantissimi appassionati di tennis oggi 20 maggio sono ansiosi di capire come seguire Nadal-Zverev in diretta streaming. La finale di Roma presenta davvero tantissimi spunti d'interesse ed ottenere tutte le informazioni del caso preventivamente sull'orario d'inizio e sulle alternative disponibili per guardare il match in programma al foro italico diventa molto importante. Partiamo dal presupposto che il via ufficiale ci sarà alle 16 ...

PAUSA WEEKEND. Cosa fare a Roma sabato 19 e domenica 20 maggio : Il riferimento è chiaramente a quella bellezza che copre il mondo e la natura, che San Francesco esaltava e che noi troppo spesso dimentichiamo . La mostra, che non si limita ad un invito ...

Roma -Teatro stabile FESTIVAL DI TEATRO INTERATTIVO 2° EDIZIONE 25-27 maggio 2018 : Tutti gli spettacoli sono ideati e diretti da Giorgia Mazzucato, attrice autrice e regista allieva, tra gli altri, di Dario Fo e Franca Rame, vincitrice con i suoi spettacoli originali di moltissimi ...

Roma. In Nomentana il 24 maggio sport e giochi per unire : sport e giochi per unire. Appuntamento giovedì 24 maggio, dalle 17 alle 21 in via Nomentana 349 (complesso di Sant’Agnese)