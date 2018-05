Roland Garros | niente favori a Serena

Roland Garros 2018 : tutti gli italiani presenti nelle qualificazioni. C’è Lorenzo Sonego - spicca Francesca Schiavone : Sono cominciate ieri le qualificazioni per il tabellone principale del Roland Garros 2018. In campo maschile sono sei gli azzurri presenti e tre di loro sono anche teste di serie (Simone Bolelli, Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia). Gli altri sono Alessandro Giannessi, Stefano Napolitano e Salvatore Caruso, quest’ultimo però già eliminato. Tra le donne spicca il nome di Francesca Schiavone e poi ci sono le giovani Deborah Chiesa, Martina ...

Roland Garros 2018 : nelle qualificazioni maschili avanti Alessandro Giannessi e Lorenzo Sonego - fuori Salvatore Caruso : Scattate quest’oggi le qualificazioni del Roland Garros: ad inaugurare il tabellone cadetto dello Slam parigino di tennis sono stati gli uomini, con i primi 48 incontri del primo dei tre turni che porteranno 16 atleti nel main draw. In campo oggi tre dei sei azzurri impegnati: avanti Alessandro Giannessi e Lorenzo Sonego, out Salvatore Caruso. L’impresa di giornata la firma Alessandro Giannessi, che supera l’austriaco Gerald ...

Roland Garros 2018 : le teste di serie del tabellone maschile e femminile. Fabio Fognini n.18 del seeding : L’atteso appuntamento di Parigi è sempre più vicino. Sulla terra rossa del Roland Garros (27 maggio-10 giugno), i tennisti più forti del mondo si affronteranno a caccia del successo finale, per entrare nella storia. E’ quanto cercherà di fare lo spagnolo Rafael Nadal, a caccia dell’11° titolo parigino e desideroso di fare la differenza anche quest’anno. Sul versante femminile, la rumena Simona Halep (n.1 del mondo) è la ...

Tennis - Fabio Fognini : “Contento per aver ritrovato il mio gioco. Punto molto sul Roland Garros” : Reduce dall’ottima figura fatta agli Internazionali d’Italia 2018, Fabio Fognini guarda con fiducia al suo obiettivo principale nel breve periodo, ovvero il Roland Garros, secondo Slam stagionale (27 maggio-10 giugno). La sconfitta nei quarti di finale contro il n.1 del mondo Rafael Nadal, in tre set, ha messo in luce un Fabio di lusso che, specie nel primo set, ha fatto vedere colpi eccellenti, in grado di ipnotizzare anche un ...

Roland Garros 2018 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : La stagione della terra rossa si concluderà con il Roland Garros 2018. Da domenica 27 Maggio a domenica 10 Giugno a Parigi si disputerà il secondo Slam dell’anno. Ecco il calendario completo del Roland Garros 2018 Domenica 27 maggio dalle 11:00: primo turno singolare maschile e singolare femminile Lunedì 28 maggio dalle 11:00: primo turno singolare maschile e singolare femminile Martedì 29 maggio dalle 11:00: primo turno singolare ...

Tennis - Del Potro verso il forfait al Roland Garros : Un altro grande big del Tennis mondiale potrebbe saltare il Roland Garros, si tratta di Del Potro, alle prese con un infortunio molto delicato “Dopo aver effettuato gli esami medici è emerso che mi sono procurato uno strappo all’inguine (grado 1) a Roma. Ho iniziato a fare la riabilitazione e valuterò la situazione nei prossimi giorni per decidere se prendere parte o meno agli Open di Francia. Grazie per il vostro supporto!”. Il povero Del Potro ...

Roland Garros – Forfait pesante nel femminile! Rawdanska non ci sarà : si interrompe un record pazzesco : Agnieszka Radwanska non prenderà parte al prossimo Roland Garros: la tennista polacca interrompe una striscia di ben 47 partecipazioni Slam consecutive Il 2018 non è sicuramente l’anno di Agnieskza Radwanska. La tennista polacca è stata costretta a restare ai box per diverse settimane a causa dei continui problemi fisici che stanno bersagliando la sua annata, facendo scivolare la tennista addirittura alla 28ª posizione del ranking WTA. I ...

Roland Garros 2018 : le date e il calendario. Programma - orari giornalieri e tv : Si stanno per accendere i riflettori sul secondo Slam stagionale: sui campi di Parigi, i migliori giocatori del mondo si daranno battaglia per conquistare il secondo Slam dell’anno. L’attesa in campo maschile è per vedere se Rafael Nadal sarà in grado di vincere il torneo per l’undicesima volta, scrivendo in maniera ancora più significativa il proprio nome nei libri di storia di questo sport. Tra le donne invece è caccia aperta: riuscirà ...

Roland Garros - Tsonga annuncia il suo forfait. Berrettini nel tabellone principale : PARIGI , FRANCIA, - Jo-Wilfried Tsonga ha annunciato su Twitter che non sarà in gara al Roland Garros . Il tennista francese, a causa di un problema al menisco, aveva perso gli appuntamenti a Indian ...

Nadal show agli Internazionali BNL d'Italia : 'Penso a vincere l'8° titolo - non al Roland Garros' : Ha perso lo scettro di numero uno al mondo ceduto a Federer dopo Madrid, ma Rafa Nadal è sempre Rafa Nadal e arriva a Roma da grande favorito, dopo i successi di Barcellona e Montecarlo e 50 set vinti consecutivi, nuovo record mondiale ...

Tennis - Internazionali d’Italia 2018 : Serena Williams rinuncia a Roma - non è in forma. Assente al Roland Garros? : Serena Williams si è cancellata dal tabellone degli Internazionali d’Italia che scatteranno il prossimo 12 maggio. L’ex numero 1 al mondo, ora scivolata al 454 dopo la maternità e inserita nel draw di Roma grazie al ranking protetto, ha dichiarato di non essere ancora al top della forma e che si sta preparando per essere pronta al 100% per competere. La 36enne sta faticando a riprendere ritmo dopo la gravidanza: quest’anno ha ...

Roland Garros 2018 - quando si gioca? Il calendario e le date. Programma - orari e tv : Si stanno per accendere i riflettori sul secondo Slam stagionale: sui campi di Parigi, i migliori giocatori del mondo si daranno battaglia per conquistare il secondo Slam dell’anno. L’attesa in campo maschile è per vedere se Rafael Nadal sarà in grado di vincere il torneo per l’undicesima volta, scrivendo in maniera ancora più significativa il proprio nome nei libri di storia di questo sport. Lo spagnolo deve vincere per mantenere la vetta ...

La napoletana Sacco vince a Salsomaggiore e strappa il pass per il Roland Garros : Si tratta del torneo più importante del mondo su terra battuta, altro traguardo storico per il tennis campano giovanile.