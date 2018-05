Roberto D’Agostino | «Dagospia ha messo la panna sulla mia esistenza»

vanityfair

(Di martedì 22 maggio 2018) La telefonata di Alain Elkann al suocero Gianni Agnelli: «Ma hai visto cos’ha scritto L’Espresso? Sostiene addirittura che porti sfiga». L’Avvocato che s’incazza con il cognato Carlo Caracciolo, editore del settimanale di via Po. Lo shampoo del Principe al direttore Giulio Anselmi: «Deve prendere provvedimenti, questa volta siamo andati molto oltre». La comunicazione laconica di Anselmi al suo collaboratore: «Stringo lo spazio della rubrica passando da cinque pagine a una». La catena di Sant’Antonio, figlia di una battuta di troppo su Gianni Agnelli, lasciò sul terreno un ridimensionamento e, assecondando l’amato Milan Kundera: «Ciò che avviene per necessità, ciò che è atteso, che si ripete ogni giorno è muto. Soltanto il caso può apparirci come un messaggio, solo il caso ci parla», lo trasformò in opportunità. Quando nel 1999 l’Espresso lo ridimensionò limitando lo ...