Risultato netto Ior 2017 a 31 | 9 mln euro

DIRETTA / Avellino Trento ( Risultato live 60-43) streaming video e tv : La Sidigas in netto vantaggio : DIRETTA Avellino Trento info streaming video e tv: orario e risultato live del match, gara-2 dei quarti dei playoff di basket (oggi martedì 15 maggio)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:58:00 GMT)

Poste - Risultato netto in crescita nel primo trimestre : Poste Italiane chiude il primo trimestre 2018 con un utile in crescita confermando il piano strategico Deliver 2022 e affermando che per il resto dell'anno si concentrerà sulla valorizzazione del ...

Enel : nel 2017 ricavi +5 - 7% - Risultato netto a 3 - 779 mld (+47%) : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – Enel ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 74,639 miliardi di euro, in progressione del 5,7% rispetto ai 70,592 mld del 2016 grazie ai maggiori ricavi di vendita e trasporto di elettricità e per maggiori attività di trading di elettricità, oltre che per un effetto cambi positivo. L’ebitda è pari a 15,653 mld, in crescita del 2,5% per effetto degli investimenti, della politica di efficienza perseguita dal ...