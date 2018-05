Ristoranti 2018 in Italia | cresce l' attenzione agli ingredienti | clienti sempre più

Ascolti TV | Venerdì 30 marzo 2018. La Via Crucis al 19.1% - Inside Out 11.1%. Flop Cyrano (3.1%) battuto da 4 Ristoranti (3.3%) : Inside Out Su Rai1 il Rito della Via Crucis ha conquistato 4.473.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale 5 Inside Out ha raccolto davanti al video 2.407.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.282.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Tu la Conosci Claudia? ha intrattenuto 1.267.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Cyrano – L’Amore fa Miracoli ha raccolto ...