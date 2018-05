Rispunta l’ipotesi Di Maio premier

blogo

(Di martedì 22 maggio 2018) TornaDi. Se dal MoVimento 5 Stelle così come dalla Lega arrivano ampie rassicurazioni sul fatto che sul nome del giurista foggiano non c’è nessuna marcia indietro: "il nostro candidato resta lui” (Matteo Salvini), "ci mancherebbe altro” (Giulia Grillo), è indubbio che il caso curriculum ha segnato una battuta d’arresto verso la formazione del governo. M5S, Conte e il caso degli studi a New York: 'Mai citati corsi frequentati lì' La difesa del M5S: "Nel suo curriculum Giuseppe Conte ha scritto con chiarezza che alla NYU ha perfezionato e aggiornato i suoi studi" Dopo 78 giorni di estenuanti trattative con il paese in mezzo al guado si torna punto e a capo? Il nervosismo gialloverde di oggi cosa nasconde? Perché mentre fonti 5 Stelle parlavano di un incontro a tre tra DiSalvini e Conte, fonti ...