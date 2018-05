Replica Il Capitano Maria | info streaming della terza serata su Raiplay

Blastingnews

(Di martedì 22 maggio 2018) Lunedì 21 maggio è andato in onda su Rai 1 lapuntatafiction più ta del momento: Il. VIDEOLa nuova serie tv che vede protagonista Vanessa Incontrada è ormai alla battute finali in quanto oggi, 22 maggio, andra' in onda l'ultima delle quattro puntate. Con tale programmazione la Rai, sicura del suo successo, ha scelto di sfruttare l'onda positiva degli ascolti per sfidare il Grande Fratello che andra' in onda anch'esso il 22 maggio su Canale 5. Coloro che sono impossibilitati a guardare le ultime due puntate in diretta televisiva potranno rivederle insu, il portale gratuito messo a disposizione dalla tv di Stato. Il: tramapuntata Fatta chiarezza sui responsabili dell'attentato alla scuola, la squadra di polizia porta avanti le indagini. Intanto scoppia la guerra tra l'esercito degli hacker di ...